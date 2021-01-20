即使是影帝影后級數的藝人，熒光幕上演技是如何的精湛，當演回現實生活角色時，往往卻是演得最差勁的。

此刻，花生友於談論王浩信奪視帝時，焦點卻轉移往太太陳自瑤的黑臉上，認為她當時沒有交足預期的反應。那麼怎樣才算是能滿足觀眾的預期反應？試試想像得獎人是陳豪吧，可以預計太太陳茵媺是會快活笑瞇了眼，正是那個丈夫獲獎的樣辦反應吧！

可是，陳自瑤沒有為滿足大眾而強堆出笑容來，一剎那掠過臉上的表情卻是複雜得難以形容--心如刀割、悻悻怨懟、窘迫難安、愛恨交纏……睇怕連最優秀的編劇也寫不出這種內心境界來，但陳自瑤卻演活了，因為那是從心而發的。

若我是她的閨密，此刻很想抱抱她，好讓她痛快哭一場。

過去數年間，王浩信和陳自瑤的婚姻問題常被炒作，縱使當事人沒有表白，但單從陳的潛意識表情，可以清楚說明，這個得獎男人已不再是戰友了，當一起出生入死的戰友獲獎時，反應不會是那樣凜若冰霜的，那個表情較像一個女人正在竭力保護自己僅有的尊嚴呢！

王浩信在台上的這場戲也不見得好，觀眾預期的是：「我要多謝我太太，老婆，多謝你多年嚟盡心照顧女兒，讓我專心工作，無後顧之憂！」他卻說成多謝YoYo照顧他的女兒，其功用跟燈光組兄弟和茶水部阿姐無異，太太怎會不痛心？

最令人不解的，是他最後把阿媽搬上枱，有點兒像公開宣言，阿媽才是他生命中最重要的女人，那不是有點兒欲蓋彌彰嗎？