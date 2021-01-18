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一嚿飯糰

〈飲食香江〉林柏榮

香港的冬季天朗氣清，是行山的好日子，除了要有合適的衣襪之外，準備充饑的食物也很重要，其中飯糰會是一個好選擇，輕便又不易壞，而且升糖指數GI值往往比麵包更高，尤其在攀山涉水中途，極須要補充能量，簡單幾口飯就能夠滿足口腹，伴隨著愈來愈多港人喜好郊遊活動，飯糰成為了新興的食品，一個像山型的飯糰，看似平凡，其實也頗值得細味。

飯糰本就是為了攜帶而設計出來。未經烹煮的米，可以長時間保存，但一旦蒸熟後，接觸到空氣中的麴菌便開始了分解，要防止變壞，簡單的就是製成飯糰。早期是士兵的食物，到了江戶時期，則成為了日常便當。關西地區通常是小圓柱狀；關東地區以圓形或三角形為主，但外層的米粒因接觸到空氣仍然是容易發霉，於是在飯糰表面灑上芝麻、鹽巴等來減慢發酵作用。也可以烤飯糰，不是想要有飯焦的口感，而是令表面碳化，就能夠延長了保存時間。當然盛載

的器具也有特別設計，江戶時期用的是竹葉，本身有防腐效果，還可以吸收多餘的濕氣，是環保又實用的好材料。

除了飽肚之外，日本人講究善用食材的養分，米本身是弱酸性食物，不易被人吸收，於是人們會在飯糰內加入梅乾粉，情況跟日之丸便當一樣，梅乾是鹼性食材，加入飯內，就可以中和米飯的酸性，使米飯所含的養分都被人體所吸收，並轉化為熱能，立刻供應行山等活動所需能量，大概古代沒有營養學，但這個食材的配搭，可以說是先民經驗積累的成果。除了考慮攜帶和能量兩大功能之外，也要著重味道。同樣是米食，壽司會加入鹽、糖、醋而成為醋飯，選擇

黏性少、口感略硬、最好是帶脂質的硬質米來製作。至於飯糰則沒有糖、醋，一般在捏飯糰時抹點鹽，不過這樣味道會不夠均勻，可以選擇把飯混入鹽水，盡量不要用力壓實飯糰，讓米粒自然地黏在一起，才會做出蓬鬆的口感，所以黏性大、味道香的越光米肯定是做飯糰首選，而且要用新米，確保水分較多，即使放冷，行山時吃口感也較好。

記得有次行鳳凰山，在700多米高的山脊上，正飢腸轆轆，朋友遞上一個飯糰，情況差點像電影《千與千尋》，小千經過整天工作的勞累，吃著白龍送上的飯糰，吃出了兩行眼淚。原來最美味的飯糰，就是在體力快要崩塌時候，感受到人間的一分關懷。

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