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惑與疑

〈六合飛翔〉岑逸飛

中文的「惑」字很抽象，多年前台灣的大學入學試國文作文題目曾以「惑」出題，便令很多考生困惑。「說文」： 「惑，亂也。從心，或聲。」 因屬心理活動，故形義符從心，「惑」字未見甲骨文或金文。

「惑」有多種，困惑、疑惑、迷惑、誘惑，都是「惑」。人生有多種「惑」，對生死的惑、對前途的惑、求學或求職上的惑。「疑」是生於對外部的無知，致知即可釋疑；「惑」是生於內心的混亂，心亂則生於貪欲。孔子說「四十而不惑」，是指人到中年，能夠看清自己真正的欲求而得明智。

英文以uncertainty說「惑」，是一種對未來的茫然，只是其中一種「惑」。孔子說「智者不惑」，能明辨是非乃可不惑。韓愈講師道的「傳道、授業、解惑」，其中的解惑包括疑慮排解、澄清、判斷與決策，牽涉範圍甚廣，有職業選擇、人生規畫、家庭、感情、人我關係等。

接著說「疑」。疑惑、疑慮、懷疑都是疑。科學精神講懷疑，對事物有所質疑是好事，不會盲目相信，但這種精神應建基於科學，而不是無憑無據、胡猜臆想。若過度懷疑、否定一切，會變成現代犬儒主義，對甚麼也不相信，以懷疑為常態，相信為病態，這樣做人會很不快樂。

總而言之，不論是懼、是惑、是疑，若孤立看也沒甚麼，例如恐懼並非一無是處，適當恐懼會讓人提高心理自我防禦機制，更好地保護自己。但過度恐懼、過度困惑、過度懷疑，就會有負面作用，產生不良影響。

以夫妻或情侶為例，任何一方有這些情緒，下場多半是離異或分手，愛情很難開花結果。

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