80年代10首經典歌

英國有電視台公布了一項全國樂迷的選舉結果—80年代10首最受歡迎的經典名曲。

我對這個名單興趣盎然，因為小妹於80年代任職電台DJ，對這個年代的歌曲特別有感覺。假若閣下跟我是相同年代歌迷的話，就讓我們一同重溫那段最不朽的光輝歲月吧！

第10位—ABBA的「Super Trouper」：瑞典 四人組合ABBA曾紅透全球，但上榜的為甚麼不是「Mamma Mia」、「Money, Money, Money」等？因為那堆名曲屬於70年代的。

第9位—Survivor的「Eye Of The Tiger」：這首電影 主題曲讓我們憶起史特龍的「Rocky」狂熱。

第8位—The Human League的「Don't You Want Me」：1981年，我剛在加拿大留學，當時的電台平均每小時播一次，此曲勁到爆！

第7位—Guns N' Roses的「Sweet Child O' Mine」：惟獨這一首在香港 未算勁紅。

第6位—Eurythmics的「Sweet Dreams」：我的至愛，當年主持「把歌談心」時晚晚播。

第5位—Cyndi Lauper的「Girls Just Want To Have Fun」：這首歌當年令Madonna飲恨，屈居第二。

第4位—Bon Jovi的「Livin' On A Prayer」：當年不擁有唱片「Slippery When Wet」的，不算懂音樂。

第3位—Queen的「Radio Ga Ga」：著名DJ何嘉麗取名的節目，同樣是經典。

第2位—The Police的「Every Breath You Take」：所有後輩紅歌手都以powerful來形容這首經典歌。

第1位—Wham！的「Last Christmas」：經典中的經典，相信50年後的聖誕，它仍會繼續傳誦。