80年代10首經典歌

英國有電視台公布了一項全國樂迷的選舉結果—80年代10首最受歡迎的經典名曲。

我對這個名單興趣盎然,因為小妹於80年代任職電台DJ,對這個年代的歌曲特別有感覺。假若閣下跟我是相同年代歌迷的話,就讓我們一同重溫那段最不朽的光輝歲月吧!

第10位—ABBA的「Super Trouper」:瑞典 四人組合ABBA曾紅透全球,但上榜的為甚麼不是「Mamma Mia」、「Money, Money, Money」等?因為那堆名曲屬於70年代的。

第9位—Survivor的「Eye Of The Tiger」:這首電影 主題曲讓我們憶起史特龍的「Rocky」狂熱。

第8位—The Human League的「Don't You Want Me」:1981年,我剛在加拿大留學,當時的電台平均每小時播一次,此曲勁到爆!

第7位—Guns N' Roses的「Sweet Child O' Mine」:惟獨這一首在香港 未算勁紅。

第6位—Eurythmics的「Sweet Dreams」:我的至愛,當年主持「把歌談心」時晚晚播。

第5位—Cyndi Lauper的「Girls Just Want To Have Fun」:這首歌當年令Madonna飲恨,屈居第二。

第4位—Bon Jovi的「Livin' On A Prayer」:當年不擁有唱片「Slippery When Wet」的,不算懂音樂。

第3位—Queen的「Radio Ga Ga」:著名DJ何嘉麗取名的節目,同樣是經典。

第2位—The Police的「Every Breath You Take」:所有後輩紅歌手都以powerful來形容這首經典歌。

第1位—Wham!的「Last Christmas」:經典中的經典,相信50年後的聖誕,它仍會繼續傳誦。