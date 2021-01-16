英國 的天空一片灰濛濛，此刻即使沒有山搖地動，四周醞釀出來的氛圍，仍摻雜著不安與緊張。

一位重症監護室的當值醫生激動的喊：「那些這分鐘仍輕視Covid-19、放任活動違反限聚令的人，讓我鄭重告訴你──你的雙手沾滿鮮血！」

這天英國剛公布，過去24小時染病人數首次超逾6萬，而過去一年在英國死於Covid-19的人數已逼近8萬。可是，英國仍時有民眾走上街抗議：「我的身體由我來決定！」「反對戴口罩！」「Covid-19是世紀騙局！」

當值醫生憤恨難平：「網上散發那些謬誤的人，沒有一個是ICU前線工作的人，你要知道真相嘛，該由我們天天於戰場拚上命工作的人來告訴你！」

目前全英國正處於水深火熱的中央，重症病者源源不絕地送到各區醫院去，原來設有60張重症監護床的，在極短時間內增至120，但仍有病人需要長時間於救護車裡等候，亦有病人會從東邊需時五小時運到西邊仍有床位的醫院去，情況是前所未有的嚴峻。

「有同事過度疲勞快倒下來了，我告訴她們，若想哭可以盡情哭，其實我回到宿舍也有哭，但哭完仍要趕快回來積極工作。」護士長無奈地續說：「這波變種病菌的重症病人特別多，有些更是全家一同被送來呢。」

有對染病母女獲醫護體諒，特別安排住於同一病房。與病魔搏鬥期間，兩母女一直緊握著手，可惜三天後，年輕女兒卻不幸離世……。