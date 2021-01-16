看電視是近數十年來民眾最普遍的娛樂，每個家庭至少有一部電視機。但許多人還不知道，新一代的智能電視（Smart TV），正在改變長期以來看電視的模式。

我還沒有出生，香港 已有麗的呼聲。因為是由有線廣播改為有線電視，須入屋安裝，收費昂貴，未能普及。後來出現無線電視TVB，不收任何費用，即迅速成為香港主要電視台。從此香港人的文化生活大為改觀，不過要有天線才能接收，於是所有大廈窗外、屋頂、曬衣架上都掛滿「魚骨」，形成一種特殊的景觀。

我初到美國時，除了用天線（沒有人用「魚骨」）收看免費電視外，還見不少家庭安裝了巨型碗狀天線，或跟香港的第一代觀眾一樣，訂購有線HBO等。

70年代末電視錄像機（VCR）誕生，大家可把電視節目錄下來，有空再看，不必趕回家「追劇」；同時「租帶」之風應運而生，觀眾可租賃錄影帶回家慢慢看。記得最初幾年，無線的劇集幾乎風靡全美華人，尤其「埠仔」的廚師們，無不通宵達旦，瘋狂追看。

但電視機的發展，並無突破，直至80年代中期，日本 的新力出了Sony Watchman手提電視機，才讓人眼睛一亮。我立即買了一部，跟朋友們到球場看美式足球賽時，可在小螢幕上看到電台的即時轉播，不知有多「酷」。

不過此時家中的電視，基本上還是數十年前的樣子，又笨又重。至97年我搬到日本，才見到Sony全球首部全平螢幕電視。雖然還是使用傳統CRT（陰極射線管）科技，機身依然很厚，已然轟動一時。然後再等10年，薄身平面屏幕的LCD／LED電視才逐漸普遍化。

但無論是骨董CRT電視櫃，還是掛牆的OLED電視機，其性能大致都一樣，至數年前出現智能電視機，才把看電視帶進數碼化的新紀元。

所謂智能電視，就是可直接駁到互聯網的電視。它有內置的軟件平台，能與串流媒體（streaming）相配合，除了可以通過互聯網觀看傳統的電視節目外，更可同手機 一樣下載App，去看許多不同的資訊和電台節目，如Netflix和YouTube等等，再也無需訂購有線電視、安裝天線或買DVD了。

記得我在日本時，曾擁有一部當年最先進的手提電話，因為具有電視的功能，可讓我在街上看到NHK播放的相撲比賽，覺得很新奇。但當時電話就是電話，沒有人想到它會跟電視一較短長。後來智能手機面世，能比電視收到更多資訊和內容，甚至可隨「點」隨看，不再受電視台的時間安排和限制，因而很快成為年輕一代的娛樂中心。

這麼一來，電視的地位便岌岌可危了，廠家為了不被淘汰，幾經努力，終於成就了這部嶄新的、能把客廳的大電視變成大手機的智能電視。

鷸蚌相爭，漁人得利，如果你還沒有智能電視，也不要緊，只要舊電視有HDMI輸入口，去買件串流媒體設備，例如Apple TV或Roku Streaming Stick 等，即可把它升級，追上智能時代。

同時，你也不必再為不同地區的播放標準（PAL與NTSC）而為難，現在就算把香港的電視機搬到美國，也能用了，可說電視娛樂全球化的時代已經來臨。