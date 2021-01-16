我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

電視與手機

〈太平山下〉堅仔

看電視是近數十年來民眾最普遍的娛樂，每個家庭至少有一部電視機。但許多人還不知道，新一代的智能電視（Smart TV），正在改變長期以來看電視的模式。

我還沒有出生，香港已有麗的呼聲。因為是由有線廣播改為有線電視，須入屋安裝，收費昂貴，未能普及。後來出現無線電視TVB，不收任何費用，即迅速成為香港主要電視台。從此香港人的文化生活大為改觀，不過要有天線才能接收，於是所有大廈窗外、屋頂、曬衣架上都掛滿「魚骨」，形成一種特殊的景觀。

我初到美國時，除了用天線（沒有人用「魚骨」）收看免費電視外，還見不少家庭安裝了巨型碗狀天線，或跟香港的第一代觀眾一樣，訂購有線HBO等。

70年代末電視錄像機（VCR）誕生，大家可把電視節目錄下來，有空再看，不必趕回家「追劇」；同時「租帶」之風應運而生，觀眾可租賃錄影帶回家慢慢看。記得最初幾年，無線的劇集幾乎風靡全美華人，尤其「埠仔」的廚師們，無不通宵達旦，瘋狂追看。

但電視機的發展，並無突破，直至80年代中期，日本的新力出了Sony Watchman手提電視機，才讓人眼睛一亮。我立即買了一部，跟朋友們到球場看美式足球賽時，可在小螢幕上看到電台的即時轉播，不知有多「酷」。

不過此時家中的電視，基本上還是數十年前的樣子，又笨又重。至97年我搬到日本，才見到Sony全球首部全平螢幕電視。雖然還是使用傳統CRT（陰極射線管）科技，機身依然很厚，已然轟動一時。然後再等10年，薄身平面屏幕的LCD／LED電視才逐漸普遍化。

但無論是骨董CRT電視櫃，還是掛牆的OLED電視機，其性能大致都一樣，至數年前出現智能電視機，才把看電視帶進數碼化的新紀元。

所謂智能電視，就是可直接駁到互聯網的電視。它有內置的軟件平台，能與串流媒體（streaming）相配合，除了可以通過互聯網觀看傳統的電視節目外，更可同手機一樣下載App，去看許多不同的資訊和電台節目，如Netflix和YouTube等等，再也無需訂購有線電視、安裝天線或買DVD了。

記得我在日本時，曾擁有一部當年最先進的手提電話，因為具有電視的功能，可讓我在街上看到NHK播放的相撲比賽，覺得很新奇。但當時電話就是電話，沒有人想到它會跟電視一較短長。後來智能手機面世，能比電視收到更多資訊和內容，甚至可隨「點」隨看，不再受電視台的時間安排和限制，因而很快成為年輕一代的娛樂中心。

這麼一來，電視的地位便岌岌可危了，廠家為了不被淘汰，幾經努力，終於成就了這部嶄新的、能把客廳的大電視變成大手機的智能電視。

鷸蚌相爭，漁人得利，如果你還沒有智能電視，也不要緊，只要舊電視有HDMI輸入口，去買件串流媒體設備，例如Apple TV或Roku Streaming Stick 等，即可把它升級，追上智能時代。

同時，你也不必再為不同地區的播放標準（PAL與NTSC）而為難，現在就算把香港的電視機搬到美國，也能用了，可說電視娛樂全球化的時代已經來臨。

香港 手機 日本

上一則

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

下一則

幼兒網課

延伸閱讀

張曼玉被爆曾當「飯局妹」媒體人曝價碼：一袋鑽石

張曼玉被爆曾當「飯局妹」媒體人曝價碼：一袋鑽石
賭王千金何超儀進軍好萊塢 合作「美國X檔案」導演

賭王千金何超儀進軍好萊塢 合作「美國X檔案」導演
英美澳加外長譴責大搜捕 港府批妄語詆毀、雙重標準

英美澳加外長譴責大搜捕 港府批妄語詆毀、雙重標準
反制英BNO移民 葉劉淑儀籲取消雙重國籍

反制英BNO移民 葉劉淑儀籲取消雙重國籍

熱門新聞

作曲家馬克斯．李希特2015年發表個人專輯「舒眠曲」，以8小時的樂作讓入睡者聆聽，全球巡演時現場睡成一團，如今巡演剪成音樂電影「李希特舒眠曲」。（中央社）

李希特創作8小時舒眠曲 巡演現場睡成一團

2021-01-11 21:01
大師蠟像摩耶精舍內部存放張大千的蠟像，供民眾瞻仰。（本報資料照片）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 他轉賣1.3億台幣遭起訴

2021-01-15 00:10
武俠小說家古龍。（本報系資料照片）

天涯一旦成知己

2021-01-11 02:02

長命百歲

2021-01-09 02:07
英國倫敦交響樂團首席指揮拉圖將離職，並加入德國巴伐利亞廣播交響樂團擔任首席指揮。(美聯社)

倫敦交響樂團指揮拉圖「跳槽」德國 衝擊英古典樂界

2021-01-11 10:01

老花眼知暮年

2021-01-09 02:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
傳牛角男尋求川普特赦 稱「應總統之邀」遊行到國會

傳牛角男尋求川普特赦 稱「應總統之邀」遊行到國會