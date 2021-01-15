2021年第一篇文章，同好多人一樣，寄望今年比去年好，疫症盡快結束，社會經濟活動得以逐步復甦，大家生活恢復正常，人人身體健康，早日放下口罩以笑臉見人！

12月本應喜氣洋洋，因為自己的生日、結婚紀念日在聖誕新年假期前後，所以特別多活動和聚餐。2020年一場世紀疫症，令香港 處於停擺狀態，所有聚會都要取消，自己也靜靜的度過這難忘的一年。

聖誕長假本是香港人外遊度假的好日子，偏偏停課、留家工作、限聚、入境隔離等的措施，大家不能外遊。還好天公造美，在2020年結束前，帶給我們藍天白雲和溫和氣候，每日打開fb看到朋友留言，大家上山下海，走遍香港的郊遊勝地，由日出行到日落，用手機 拍下美不勝收的景致，為空白的一年，留下一些美好回憶！

大家選擇郊遊，我選擇到港島區。對於一個從未住過港島的九龍人，港島在我眼中代表富貴、石級和藝術，在2020年結束前，花了半天，悠閒地穿梭於中上環的橫街窄巷，走過多條長梯，欣賞街頭藝術創作，享受繁華鬧市中的寧靜優美。

見到小店有人排隊，自己也不執輸，意外品嘗到可能是香港最美味的豬扒包加香滑奶茶，為這次港島半天遊畫上完美句號。

疫情 打擊經濟，但它讓大家放慢腳步，珍惜家人相聚在一起的時間，尋找香港的隱世美景，為苦悶的日子帶來一些樂趣。其實日子怎麼過，一切視乎你的心態，欣賞身邊的人和事，感恩自己仍然存在的每一天。