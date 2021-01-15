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恐懼

〈六合飛翔〉岑逸飛

人有恐懼、有困惑、有疑慮。「懼、惑、疑」這三種東西，在英語稱為Fear、Uncertainty、Doubt，縮寫為FUD。最早提出FUD這概念，是IBM一個工程師叫Gene Amdahl，本是商界一種推銷手法，向競爭對手灌輸負面意識，經常用於電腦業界，對客戶以FUD來形容對手產品有弊無利。

如今這種FUD的概念，已從電腦界擴展至政界，利用政治上某一議題，以FUD的技巧來牽引輿論，從而製造有利條件打擊對手。本文先談「懼、惑、疑」的懼，是人類最原始的情感之一，在面臨不得不面對的危險所產生的情緒反映。

現代人的恐懼，有很多源於生活或精神上的壓力。有些恐懼很單純，例如對某些特殊物體、情境或活動感到害怕；也有些恐懼是莫名的，不知怕些甚麼。存在主義哲學家如齊克果或海德格將有對象的恐懼稱為Fear，而莫名的恐懼則稱為Dread，或可譯為「怖慄」，指人生下來就有一種原始的不安，心底裡有種莫名的怕。

齊克果論「怖慄」，說得較為深層，提升到哲學層次，反映人類對死亡有種莫名的恐懼，對一切都感到無能為力，失去自主性。人皆有死，但人在走向死亡時，便會感到虛無，深知一切價值都不再重要，一切事物都會消失，因而怖慄也不足為奇。

現在講民主政治的都宣稱民主政制要讓人民有免於恐懼的自由，並以此抨擊法西斯或共黨管治，指他們利用訴諸恐懼的手法蠱惑人心。但其實在西方所謂民主國家，訴諸恐懼也是政治宣傳或廣告伎倆。典型的例子便是美國前總統布希，大肆宣傳伊拉克擁有大規模毀滅性武器，從而合理化出兵伊拉克的行動。

美國 IBM

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