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兩個男生

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

兩個互不相識的二十來歲年輕人，在我眼中卻無獨有偶，擁有太多雷同的特質。

兩個男生其實都好看，尤其是咧嘴笑的模樣，一口齊整的白牙很可愛。但他們同樣討厭自己先天的外形，一個嫌自己太矮，若一不留神發胖起來就更難看。另外一個卻嫌自己長得太高，因為潛意識不想高人一等太過礙眼，所以長成了寒背。

兩個男生的腦袋其實都聰明，Self-awareness自我意識都強，但天曉得是否過強，他們均對自己要求極高，自我評價嚴苛、自我形象偏低。

他們的成長軌迹都是如出一轍的，從小入讀名校，成績優異，成功畢業於著名大學。他們卻異口同聲認為自己患有Impostor Syndrome（騙子綜合症），他們均相信自己的成就全數歸功於運氣，更害怕總有一天會被世人識穿他們是幌子。

我倒最有興趣他們背後的父母是甚麼模式的，果然是如我所料，十分相似。他們的媽媽均是家裏的權威，從小以極權式管教孩子，她說的是真理，孩子說的則是垃圾。在媽媽眼中，做不成醫生或律師，就是可恥的失敗者，難怪現任IT工作的男生，心底會如此自卑。儘管男生早已成年，媽媽每天仍會橫眉怒目地諸多批評挑剔，令人窘迫不安。

至於爸爸嘛，兩個人在家的位置均甚為模糊，甚至可說是沒有位置。一個是天大好人，太太說的每句都不敢反駁，另一個爸爸則長期不在家，很大可能是外頭早有另一頭家呢！

兩個男生均優秀，卻委靡不振，下班後都愛待在公司，寧願無聊打機也不願回家去。

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