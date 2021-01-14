談好學，無出其右的是孔子。《論語．述而》記載孔子的夫子自道：「發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至云爾。」孔子是發憤用功，連吃飯都忘了，快樂得把一切憂慮都忘了，連自己快要老了都不知道。這才是學習的最高境界，愈學愈年輕，連自己老了也不知曉。

這種體驗不只孔子才有，美國汽車 大王福特，本是個學歷不高的農村小子，搖身一變成為汽車大王，全靠堅持不懈的學習。他有句名言是：「人若停止學習便會老化，不管是兩歲或是八十歲﹔不斷學習令人保持年輕，人生最重要的事是讓頭腦經常保持年輕。」

其實「活到老，學到老」並不是簡單的加法交換關係，更具有因果關係，甚至是辯證關係。「活到老」道出生命有限﹔「學到老」則說明學海無涯。一方面是「活到老，學到老」﹔另一方面則是「學到老，活到老」。因為活到老，長壽健康，所以有機會學到老﹔又因為學到老，因此愈活愈健康、愈能延年益壽。

因「學到老」而「活到老」，是心理影響生理的因果關係。至於兩者的辯證關係，則所謂「老」，不一定是年歲的老，也可說是經驗老到，資格之老，古人「敬老」，老人形象多是知識淵博的智者，令人想起老子李耳。古訓有言：「有志不在年少，無志枉活百歲」，所以「學到老，活到老」，年紀輕輕，知識和學問一樣可以老到，像佛陀三十歲弘法，跟隨他的弟子，年歲比他大的多的是。

不過雖說「活到老，學到老」，還要看學的是甚麼，是學做人還是學知識，或者兩者兼有，而學成後，又是否對社會有用。