網上有看不完的小朋友短片，風格卻大相逕庭。

有部分都是以小朋友賣萌為主，大多能展現孩子天真爛漫可愛一面的。不過，都有不少是大人賣弄小聰明整蠱小孩，而小孩又會以牙還牙的報仇畫面，比如是阿爸呃了小孩的食物，於是趁爸爸熟睡嘴巴張開時，小孩除下自己的臭襪塞進爸爸的嘴裡。

這類短片或可博君一笑，但卻有教壞小朋友之嫌。試想想，就連最親近的爸爸都不能信，會隨時騙你，小孩從小是否被訓練成萬萬不能相信任何人？小孩還學懂了伺機還擊，有仇必報呢！

有些短片展現的教仔方法，更大有商榷的餘地。沒有出鏡的媽媽全程拍攝小孩被她責罵懲罰的過程：「你推細佬係唔啱㗎嘛，我唔鍾意小朋友胡亂發脾氣嘅，你依家望牆罰企！」小孩犯錯，媽媽責罰，非常正確。

但那個弟弟卻一臉得戚的指着哥哥恥笑，媽媽只是說：「細佬行開，唔係連你都罰埋！」但她卻沒有教導弟弟，對哥哥落井下石是不對的。哥哥瞪着弟弟的眼神，充滿怨忿，也許他心裡正在忖量：「哼！下次輪到你被罰你就死！」

媽媽一輪嘴地重複小孩的罪狀，你錯了！你不對！卻從頭到尾都沒有教導小孩甚麼是對的溝通方法。她更應該借機會增進兄弟感情呢！「哥哥和弟弟應該相親相愛、互相幫助，那媽媽就最快慰啦！」

可是，媽媽卻突然問被罰的小孩：「你個樣咁唔開心嘅？」請問有幾多人被阿媽罰企是會開心的呢？「你依家笑番俾我睇啦！笑呀！」天！豈不是訓練小孩從小隱藏真感情，學懂虛假求生術？