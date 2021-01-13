我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

「位」的概念

〈六合飛翔〉岑逸飛

所謂「不在其位，不謀其政」，也是講條件的，那就是定位準確。若是定位不準確

，可能便會出現占位、出位、跨位、復位以致新定位的情況。如今在全球眾多企業

，都有「跨位」理論或「新定位」法則。英雄皆因「出位」而來，這世界若人人安

份守己，「不在其位，不謀其政」，就沒有後起之秀。

其實「位」的概念，在中國文化傳統十分重要。「位」就是位置，不同生命，不同

物質，都各有各的位置，能守住自己位置，才能生生不息。在《易經．繫辭上傳》

第一章，便專門闡述位置之道和對中位的強調，所謂「天下之理得，而成位乎其中

矣」，又有所謂「天地之大德曰生，聖人之大寶曰位」，易卦裡面爻的變化就是位

的變化，而凡能得中，即恰到好處，都是吉的。

再回頭看「不在其位，不謀其政」的問題，朱熹指出這話是《易經》艮卦的引用。

艮字原義為反身看、回頭看，或者用力看、努力看。引申又有小心、注意，照顧、

養護的意思。在《易經》中卦義又引申為止，停止，以重山阻擋去路為象徵。

因此艮卦之象是「兼山」，被兩座大山夾著，《彖傳》說「時止則止，時行則行；

動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也。」

這裡的「不失其時」不是與時俱進，而是配合天時；而「止其所」的「止」，不是

通常所理解的「駐守、居住、停止、止息」等，而是止其所當止，應止則止，應行

而行，得其所而止其安，是故若能力與職位不相稱，才是「不在其位，不謀其政

」，否則有時也不妨有跨位、出位的行徑。

中國

上一則

三代忘年交

下一則

陪奶奶堆雪人

延伸閱讀

北京唁電弔楊雪蘭 追思會1月9日直播

北京唁電弔楊雪蘭 追思會1月9日直播
辛丑新年如何 易經給答案

辛丑新年如何 易經給答案
北卡大夏樂分校孔院 年底關閉

北卡大夏樂分校孔院 年底關閉
港中國研究重地遭整併 專家：王冠寶石將消亡

港中國研究重地遭整併 專家：王冠寶石將消亡

熱門新聞

作曲家馬克斯．李希特2015年發表個人專輯「舒眠曲」，以8小時的樂作讓入睡者聆聽，全球巡演時現場睡成一團，如今巡演剪成音樂電影「李希特舒眠曲」。（中央社）

李希特創作8小時舒眠曲 巡演現場睡成一團

2021-01-11 21:01
威爾醫師。（圖片提供．威爾醫師）

一切都是緣

2021-01-05 02:02

長命百歲

2021-01-09 02:07
2015年5月12日香港茶聚，左起：李孝悌、李歐梵、鄭培凱、鄢秀、李子玉、余梅芳、鄭愁予。（圖片提供．鄭培凱）

懷念梅芳

2021-01-06 02:02
英國倫敦交響樂團首席指揮拉圖將離職，並加入德國巴伐利亞廣播交響樂團擔任首席指揮。(美聯社)

倫敦交響樂團指揮拉圖「跳槽」德國 衝擊英古典樂界

2021-01-11 10:01
武俠小說家古龍。（本報系資料照片）

天涯一旦成知己

2021-01-11 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世