「位」的概念
所謂「不在其位，不謀其政」，也是講條件的，那就是定位準確。若是定位不準確
，可能便會出現占位、出位、跨位、復位以致新定位的情況。如今在全球眾多企業
，都有「跨位」理論或「新定位」法則。英雄皆因「出位」而來，這世界若人人安
份守己，「不在其位，不謀其政」，就沒有後起之秀。
其實「位」的概念，在中國文化傳統十分重要。「位」就是位置，不同生命，不同
物質，都各有各的位置，能守住自己位置，才能生生不息。在《易經．繫辭上傳》
第一章，便專門闡述位置之道和對中位的強調，所謂「天下之理得，而成位乎其中
矣」，又有所謂「天地之大德曰生，聖人之大寶曰位」，易卦裡面爻的變化就是位
的變化，而凡能得中，即恰到好處，都是吉的。
再回頭看「不在其位，不謀其政」的問題，朱熹指出這話是《易經》艮卦的引用。
艮字原義為反身看、回頭看，或者用力看、努力看。引申又有小心、注意，照顧、
養護的意思。在《易經》中卦義又引申為止，停止，以重山阻擋去路為象徵。
因此艮卦之象是「兼山」，被兩座大山夾著，《彖傳》說「時止則止，時行則行；
動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也。」
這裡的「不失其時」不是與時俱進，而是配合天時；而「止其所」的「止」，不是
通常所理解的「駐守、居住、停止、止息」等，而是止其所當止，應止則止，應行
而行，得其所而止其安，是故若能力與職位不相稱，才是「不在其位，不謀其政
」，否則有時也不妨有跨位、出位的行徑。
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