所謂「不在其位，不謀其政」，也是講條件的，那就是定位準確。若是定位不準確

，可能便會出現占位、出位、跨位、復位以致新定位的情況。如今在全球眾多企業

，都有「跨位」理論或「新定位」法則。英雄皆因「出位」而來，這世界若人人安

份守己，「不在其位，不謀其政」，就沒有後起之秀。

其實「位」的概念，在中國 文化傳統十分重要。「位」就是位置，不同生命，不同

物質，都各有各的位置，能守住自己位置，才能生生不息。在《易經．繫辭上傳》

第一章，便專門闡述位置之道和對中位的強調，所謂「天下之理得，而成位乎其中

矣」，又有所謂「天地之大德曰生，聖人之大寶曰位」，易卦裡面爻的變化就是位

的變化，而凡能得中，即恰到好處，都是吉的。

再回頭看「不在其位，不謀其政」的問題，朱熹指出這話是《易經》艮卦的引用。

艮字原義為反身看、回頭看，或者用力看、努力看。引申又有小心、注意，照顧、

養護的意思。在《易經》中卦義又引申為止，停止，以重山阻擋去路為象徵。

因此艮卦之象是「兼山」，被兩座大山夾著，《彖傳》說「時止則止，時行則行；

動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也。」

這裡的「不失其時」不是與時俱進，而是配合天時；而「止其所」的「止」，不是

通常所理解的「駐守、居住、停止、止息」等，而是止其所當止，應止則止，應行

而行，得其所而止其安，是故若能力與職位不相稱，才是「不在其位，不謀其政

」，否則有時也不妨有跨位、出位的行徑。