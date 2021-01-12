港人可以做乜嘢
香港七百多萬市民中有百多萬人持有英國屬土海外公民護照（BNO)，當年回歸，英國虛幌一招，給港人帶來雞肋般的安慰，所謂護照只方便旅遊、不具大不列顛子民身分。2020年開始，英國良心發現，宣布BNO持有人可以申請移民英國，定居後可歸化入籍。差不多被港人遺忘收埋在櫃筒裡的雞肋似乎有了生機，重燃移民的希望。
移民是件大事，將根拔起，又事關全家老少，行前需深思熟慮，作出全盤安排。本人20多年前移民美國，移民艱辛生活自有體驗。當年離港前，去學些謀生技能，如烹飪等，但現在不需要了，北美和歐洲中餐館多如過江之鯽，挿針不下，而且這些烹飪知識在YouTube都可以找到。建議行前多暸解新國度歷史政治發展知識，掌握多點生活技能，如家庭裝修和水電設備基本維修的經驗，有助新移民適應新生活。
港人較國內出來的中國人更容易與西方國家接軌，因為他們一早在英國人薰陶下生活，對雙層巴士、紅色郵筒和英女皇肖像不陌生。英國雖剛自歐盟脫鉤，暫時又在疫情影響下有點低迷，但困難始終會過去，待經濟復甦，局面自然一新。「超人」李嘉誠早著先機投資英國，跟著他走錯不了。
港人也有從政資本，三藩市原華人李姓市長和加拿大原維多利亞省林姓總督均是地地道道香港移民。筆者現居洛杉磯華人聚居的蒙特利公園市，最近出現一位饒姓女市長，香港書院女，來美讀大學，財經投資專業人士，曾在TVB美國台兼職，出任新聞主播，公關才技了得，又在財經界任職多年，現轉換跑道，先當選蒙市市議員，剛好在疫情高峰期出任市長，親上火線為華人餐館爭取露天開門經營。她能操流利英、粵及國語，能說會道，這都是朝高向上有利條件。今天貴為美國國會參議員趙美心女士就是從此市長職位起跑，她是移民第二代ABC，不懂中文華語，先天不足，光是華人面孔及姓氏，已有魅力。
港人不要氣餒，外出一闖，說不定創出一片天。
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