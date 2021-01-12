香港七百多萬市民中有百多萬人持有英國 屬土海外公民護照（BNO)，當年回歸，英國虛幌一招，給港人帶來雞肋般的安慰，所謂護照只方便旅遊、不具大不列顛子民身分。2020年開始，英國良心發現，宣布BNO持有人可以申請移民 英國，定居後可歸化入籍。差不多被港人遺忘收埋在櫃筒裡的雞肋似乎有了生機，重燃移民的希望。

移民是件大事，將根拔起，又事關全家老少，行前需深思熟慮，作出全盤安排。本人20多年前移民美國，移民艱辛生活自有體驗。當年離港前，去學些謀生技能，如烹飪等，但現在不需要了，北美和歐洲中餐館多如過江之鯽，挿針不下，而且這些烹飪知識在YouTube都可以找到。建議行前多暸解新國度歷史政治發展知識，掌握多點生活技能，如家庭裝修和水電設備基本維修的經驗，有助新移民適應新生活。

港人較國內出來的中國人更容易與西方國家接軌，因為他們一早在英國人薰陶下生活，對雙層巴士、紅色郵筒和英女皇肖像不陌生。英國雖剛自歐盟脫鉤，暫時又在疫情影響下有點低迷，但困難始終會過去，待經濟復甦，局面自然一新。「超人」李嘉誠早著先機投資英國，跟著他走錯不了。

港人也有從政資本，三藩市原華人 李姓市長和加拿大原維多利亞省林姓總督均是地地道道香港移民。筆者現居洛杉磯華人聚居的蒙特利公園市，最近出現一位饒姓女市長，香港書院女，來美讀大學，財經投資專業人士，曾在TVB美國台兼職，出任新聞主播，公關才技了得，又在財經界任職多年，現轉換跑道，先當選蒙市市議員，剛好在疫情高峰期出任市長，親上火線為華人餐館爭取露天開門經營。她能操流利英、粵及國語，能說會道，這都是朝高向上有利條件。今天貴為美國國會參議員趙美心女士就是從此市長職位起跑，她是移民第二代ABC，不懂中文華語，先天不足，光是華人面孔及姓氏，已有魅力。

港人不要氣餒，外出一闖，說不定創出一片天。