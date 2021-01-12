我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

「一代奸妃」

〈娛樂酷辣辣〉查小欣

還記得與琴姐李香琴的對話，地點凱悅酒店，仙姐白雪仙的80歲大壽壽宴上，當時76歲的琴姐讚嘆壽宴辦得有聲有色，跟她說︰「到你80歲時擺大壽，同樣熱鬧。」琴姐笑言︰「哪會有這麼多賓客畀面？」我拍心口︰「我替你搞！」琴姐開懷的笑。可惜2010年，她拍《公主嫁到》時暈倒，自此減產。2011年農曆年，曾到她家拜年，她一隻眼睛紅腫了，原來是她用眼綫筆時畫傷了眼，琴姐愛美，就算在家中也要扮得靚靚。未料到，2012年，琴姐80歲，在家中跌倒三次，行動不便。

琴姐被封「一代奸妃」，演奸妃深入民心，成為「一代」，後無來者，雖無獎座，卻是個無形榮耀。不少熒幕上的大奸人、大壞蛋，現實生活中則是個大好人，琴姐就是，從來不出惡言，沒是非、不計較、和藹可親、愛護後輩、待人接物寬厚、敬業樂業，在圈中廣結人緣，是眾人契媽，手袋中總有幾封利是，以備不時之需，保留上一代人的傳統禮儀。

琴姐在沖涼及修甲後，在進食午飯期間，安詳睡去，無痛苦，不再受認知障礙及帕金森氏症折磨。解脫了。琴姐在關淑怡主唱的《三千年後》讀白「唔好怪我第一句就同你講再見……」再見，琴姐！好走！

上一則

李希特創作8小時舒眠曲 巡演現場睡成一團

下一則

我的興趣

延伸閱讀

法官是幫凶？牛為吃草滿身傷 陽明山刺鐵絲圍籬惹議

法官是幫凶？牛為吃草滿身傷 陽明山刺鐵絲圍籬惹議
布碌崙華社電召車司機 遭劫匪指甲銼刺脖

布碌崙華社電召車司機 遭劫匪指甲銼刺脖
悲傷的2020年 告別小戽斗、劉真…台灣眾星殞落

悲傷的2020年 告別小戽斗、劉真…台灣眾星殞落
和妻單獨過聖誕、生日 佛奇籲全國別舉辦大型家庭聚會

和妻單獨過聖誕、生日 佛奇籲全國別舉辦大型家庭聚會

熱門新聞

威爾醫師。（圖片提供．威爾醫師）

一切都是緣

2021-01-05 02:02
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋「醜像」，與兩幅明太祖「正常」的畫像。當兩者一起展出，顯然「醜像」(左)比正常畫像(右一)受歡迎。記者陳宛茜／攝影

「史上最醜皇帝像」 台北故宮首展 觀眾驚呼：醜爆了

2021-01-03 16:03

長命百歲

2021-01-09 02:07
2015年5月12日香港茶聚，左起：李孝悌、李歐梵、鄭培凱、鄢秀、李子玉、余梅芳、鄭愁予。（圖片提供．鄭培凱）

懷念梅芳

2021-01-06 02:02

老街坊又成新鄰居

2021-01-06 02:00

老花眼知暮年

2021-01-09 02:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人