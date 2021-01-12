還記得與琴姐李香琴的對話，地點凱悅酒店，仙姐白雪仙的80歲大壽壽宴上，當時76歲的琴姐讚嘆壽宴辦得有聲有色，跟她說︰「到你80歲時擺大壽，同樣熱鬧。」琴姐笑言︰「哪會有這麼多賓客畀面？」我拍心口︰「我替你搞！」琴姐開懷的笑。可惜2010年，她拍《公主嫁到》時暈倒，自此減產。2011年農曆年，曾到她家拜年，她一隻眼睛紅腫了，原來是她用眼綫筆時畫傷了眼，琴姐愛美，就算在家中也要扮得靚靚。未料到，2012年，琴姐80歲，在家中跌倒三次，行動不便。

琴姐被封「一代奸妃」，演奸妃深入民心，成為「一代」，後無來者，雖無獎座，卻是個無形榮耀。不少熒幕上的大奸人、大壞蛋，現實生活中則是個大好人，琴姐就是，從來不出惡言，沒是非、不計較、和藹可親、愛護後輩、待人接物寬厚、敬業樂業，在圈中廣結人緣，是眾人契媽，手袋中總有幾封利是，以備不時之需，保留上一代人的傳統禮儀。

琴姐在沖涼及修甲後，在進食午飯期間，安詳睡去，無痛苦，不再受認知障礙及帕金森氏症折磨。解脫了。琴姐在關淑怡主唱的《三千年後》讀白「唔好怪我第一句就同你講再見……」再見，琴姐！好走！