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法式甜點

〈飲食香江〉林柏榮

疫情肆虐一年，各行各業都受影響，不少人收入大減，甚至失業。人到中年總不能坐以待斃，催逼出年輕時候的「老闆夢」。其中餐飲業會是創業首選，相對技術門檻低，情況跟南韓的炸雞店、日本的拉麵店類近，但這時候要避免禁止堂食的情況，更多人選擇了開餅店。而且要超越一般港式西餅，走高檔的法式甜點路線，可是礙於資金有限，店鋪往往設在新發展區。

科技發達，再複雜的蛋糕都可以從網上找到教學示範，依樣畫葫蘆的做出來，味道總不會太差。問題是法式甜點賣的不只是口味，還有背後的品味，決不是抄襲可以得出來，這得先了解箇中文化背景。

法式甜點大都來源自宮廷，不單只是飯後的一道配角，往往是大型宴會中亮點，所以一直都很強調整個點甜的藝術美感，甚至會得到皇室的加持。再加上一班法式甜點的奠基主廚，例如卡漢姆(Marie-Antoine Careme)、居勒‧古菲(Jules Gouffe)都強調了製作時需要精確的計量，前者本身熱愛建築繪圖，並且將其應用在甜點作品和杏仁膏裝飾，得出來的不只是一件蛋糕，而是可食用的精美擺飾。

所以在法式甜點店櫃裡，不會出現切片蛋糕，因為做好一個大蛋糕再切片，工序簡單，但不能夠長時間保持原本的質地，法式甜點是由大廚用同樣的工序，重複的為每個小蛋糕去組裝，再加上飾面包覆，成就一件件精緻的藝術糕點，還未細味也覺得賞心悅目。切開亮麗的外表會見到分明的層次，每項工序都一絲不苟，全為了確保蛋糕的品質。

對於這樣藝術級別的甜點，如果用「吃」去描寫，會是浪費了大㕑的心思，起碼要提升到細味，甚至是鑑賞才叫是真正的品味，其中包括了對食材的來源、食物的歷史有一定的認識，基本的甜點如馬卡龍(macaron)原本是義大利僧侶發明，後來由逃難的修女引進法國，製作上義式和法式在處理蛋白霜時有所不同，得出來的前者會外殼厚點，也較甜；後者則口感細緻。

較高檔次的甜點如歌劇院(opera)，是名店Dalloyau的大廚所創，讓欣賞歌劇的貴族中場享用，首要欣賞咖啡味如何控制得當，還有巧克力醬除了要苦口外，細滑的口感也是重點。這類多層組合而成的甜點，要懂得欣賞各種味道協調，除了大廚的本領之外，對食客鑑賞能力也有一定的要求。

回到現實，這樣極耗費人力去完成的甜點，價錢絕對高昂，即使放在租金相宜的地方，可以抵銷一點成本，但居住在新發展區的巿民，大都是平民百姓，每天為口奔馳，又那來閒情去鑑賞吞進肚裡的一件甜點。說到底創業是要周詳的考慮，一時的衝動，成敗得失往往難以預料。

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