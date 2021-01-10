成年兒子充當訪問員：「爸爸，當年第一次遇到媽媽時，有甚麼印象？」

那位禿頭老翁蹙起了眉頭：「她呀，當時樣貌不錯、很瘦，不太愛說話。」然後一臉輕蔑地瞥向身旁的肥胖 太太。

丈夫明顯是在揶揄她，但她不僅沒有被觸怒，反而以身體靠緊丈夫說：「哈哈，我不再是那個無知少女了，你想我閉嘴就難了，哈哈哈！」女人活得久了，都會活出智慧來，時常保持嬉皮笑臉吧，久而久之，臉皮長厚了，就會百毒不侵。

這對結婚超過40載的老夫婦，男的曾經軒昂俊朗，女的也曾婀娜嫵媚，他們的故事是循著甚麼軌跡譜寫的呢？究竟婚姻又是甚麼一回事？

歲月一晃而逝，記得我的年代，25歲後結婚的已被稱為遲婚了，我的母親17歲結婚，18歲已當了媽媽。我28歲才結婚，閨密都暗嘆我走運，中了尾會。

第一年結婚，丈夫被派到海外公幹一星期，我哭得死去活來。本以為我倆婚後可像臍帶相連一般，永不分離的，他不在身邊，我沒有力氣活下來。

婚後第11年，丈夫瘋了，兒子的默書未溫習，測驗和考試也殺來了，還要浪費時間說慶祝？

結婚21周年，他約了老友吃火鍋，我也正在跟好友搓麻將，雙方都忘了，打個和。

不知不覺，已來到我們結婚35周年紀念日，「親愛的，祝快樂！」短訊已傳，簡潔俐落。