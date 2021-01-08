所謂｢剩女｣，令人想起廣東俗語說的｢籮底橙｣、｢賣剩蔗｣，但其實她們也不必過於自憐。｢剩｣字若運用得恰當，也可以化腐朽為神奇。當年毛澤東率軍占領南京，豪情滿懷，慷慨賦詩︰｢宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。天若有情天亦老，人間正道是滄桑。｣其中｢剩勇｣之｢剩｣字，一字千鈞，有著無比的自信，實力綽綽有餘，氣概萬千。

再看｢剩女｣的3S稱號，即Single，Seventies，Stuck的縮寫(意思是單身、上世紀七十年代出生和被卡住)。｢被卡住｣是不上不落，但她們有的是高學歷、高收人，不是嫁不出去，而是不肯隨便嫁，寧缺無濫，遇不到好的男人寧願不嫁。這種有｢剩勇｣的｢剩女｣，還有個優雅的稱呼，叫作｢優剩女｣。

相比之下，另一個源自日本 作家酒井順子，形容單身女子貴族的潮語｢敗犬｣，便似帶有侮辱性了。酒井順子所著《敗犬的遠吠》一書，認為美麗又能幹的女人，只要過了適婚年齡還是單身，就是一隻敗犬；平庸又無能的女人，只要結婚生子，就是一隻勝犬。

敗犬不僅嫁不出，且是在情場失敗、夾著尾巴逃跑的一隻狗。｢敗犬｣雖說美麗能幹，但女人為甚麼要用犬類來描述？

犬的形象總是搖尾乞憐，即使是惡犬，也不過是充當爪牙的角色，張牙舞爪，生人勿近，難覓如意郎君了。還有一種是｢喪家之犬｣，無家可歸，也是可憐兮兮的。給單身女性來點尊重吧，她們不嫁，原因或天生傲骨，可叫｢孔雀｣；或喜歡我行我素，那就叫｢貓頭鷹｣吧，是智慧的象徵，總勝於稱為｢敗犬｣吧?