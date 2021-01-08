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潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

孟昭文國會驚魂 受困5小時 短信傳子「媽媽愛你們」

醫護無私奉獻

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

若擁有超能力delete功能的話，多麼想全數將2020年刪除，當完全沒有發生過，那麼整個世界會是多麼的美好啊！

世紀災難還是發生了，病毒更在變身，變得更難對付。普羅百姓只能拚命自保，快快躲起來吧，危險的地方切勿踏足，高危帶菌的人物趕快避開呀！

有沒有想過，於過去整整一年的艱難期中，有無數勇敢的人士卻天天深入最高危的地帶裡，正面與敵人交鋒，鬥快從敵軍手上救回一個又一個的病者？

最恐怖凶殘的戰爭，莫過於敵人是隱形卻高智的，肉眼看不到，但卻親眼目睹病者一個又一個的倒下來，下一個會是自己嗎？相信就連最勇敢的鬥士，都撇不掉心底的恐懼吧！

請讓我這個謙卑的平民百姓，誠心誠意地感謝地球上每一位勞苦功高的醫護人員，衷心感謝你們的無私奉獻！醫護人員犧牲了跟家人相聚的時間、犧牲了個人完整的人生，有不少人更犧牲了健康和寶貴的生命！除了誠心地說一句：「多謝！」希望市民能保證會自律保健康，不要給醫護的負擔百上加斤。

近來，身邊最多人談論的疫苗話題：「睇人打咗有無問題先！」記得有位朋友於七月自願參加了疫苗試驗計畫，我問他怕不怕，他禮貌地回答：「總有人要冒險，才能拯救地球吧！」

我感到無地自容，醫學家、科學家、醫護人員等，過去一年都不眠不休地付出，我們又做過甚麼？

疫苗

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