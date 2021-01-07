近年的「潮語」，從「中女」到如今的「剩女」、「敗犬」。「中女」之「中」，是指年齡吧？年過三十歲而未嫁。不過也要視乎哪個圈子。若是歡場女子，二十三、四歲的囡囡，姿色漸殘，被冠以「中女」稱號。

傳統上對過了已婚年齡而未嫁女子為「摽梅已過」，「摽梅」是梅子從樹上掉落，摽梅之年則指女子到了出嫁年齡。《詩經･召南･摽有梅》之詩︰「摽有梅，其實七兮，求我庶士，迨其吉兮。」；「摽有梅，其實三兮。求我庶士，迨其今兮。」古人以七到十表示多，三以下表示少。

此詩寫的是徜徉梅樹下的女子，面對成熟下落、日益稀少的梅子，敏感歲月無情、年華老去，有股衝動，希望有人追求。詩中說，梅子紛紛下落，但樹上由七成變三成，追求女伴的小伙子，切莫錯過良辰吉日。

如今的「摽梅」都是「中女」，那個「中」字並無褒貶。但從「中女」到「剩女」，那個「剩」字便有貶義，含嘲諷之意。「中女」是香港 潮語。「剩女」則流行於中國 ，十年前已被中國教育部 列為一百七十一個漢語新詞之一。

「剩女」的「剩」字，常用義是多餘、剩餘，更令人想起剩菜殘羹、殘羹剩汁、殘茶剩飯。「剩」和「殘」的意思差不多，「剩」是剩餘，「殘」是殘留。凡剩字、殘字、冷字，都有辛酸之意。杜甫《奉贈韋左丞丈》之詩︰「朝扣富兒門，暮隨肥馬塵。殘杯與冷炙，到處潛悲辛」，描述他每天一大早就去敲富人的家門，每天晚上跟著人家的高頭大馬，風塵僕僕回來時，得到每一碗剩菜剩飯，都飽含悲辛。