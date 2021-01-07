趁著放長假，重讀一本聞名已久，卻一直沒有時間細看的書《西行漫記》（Red Star Over China，原名《紅星照耀中國 》）。

第一次聽聞此書，是以往於日本讀碩士時，指導「中國近現代政治」的山田辰雄教授介紹的。「你竟然沒看過此書？一個洋鬼子美國 記者，為何可以深入共產黨的基地？讀了就知他們為何這麼做。」

1936年，記者埃德加‧斯諾（Edgar Snow）在戰火紛飛中，翻山涉水，隻身深入「紅都」保安，實地採訪了中國共產黨人，收集了大量珍貴歷史資料和圖片，寫出了轟動世界的獨家新聞，名震全球。

全書有如一本驚險小說，他與周恩來相遇時，年輕、留著長鬚的周騎著馬到來，向斯諾說︰「我接到報告，說你是一個可靠的新聞記者，並且信任你會如實報導。」

周又說：「你不是共產主義者，這對於我們是沒有關係的……你見到什麼，都可以報導，我們要給你一切幫助來考察蘇區。」

「蘇區」就是當時中國共產黨的勢力範區，被國民黨 用盡全力打壓，報章禁止報導任何關於共產黨的消息。這個美國年輕記者留在紅都，採訪了毛澤東、林彪等人，以及蘇區的實際情況。1936年回到北平後，他以英文為英美報刊撰寫了許多轟動一時的通訊報導，令全球對這個政黨改觀。

想了解當時中共如何突破重圍向國際宣傳，不可不看此書。