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前世情人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

他絕對談不上是美到幾乎讓人喘不過氣來，但卻從來極之有女人緣。他相信只要相貌端正，稍為故作瀟灑扮成浪漫不羈，甚至毋須富有，女人都會愛死你，這是他的切身體驗。

他過去曾經泡過多少女人？若要認真地點算，倒會有點困難，當中大部分都是短暫交往的，最長的關係倒維持了不超過兩年。期間少不免扯了無數的謊話，一腳踏數船是挺刺激的，但也曾賠上不少的代價。當女人撕破臉皮時，比怪物還要可怕，一夜之間全部名牌西裝被剪成碎塊的駭人經歷，他依然記憶猶新。

從此，他更錫身自愛，即使是美若天仙的頂級美女，也休想纏上來。他以為自己會一輩子浪蕩，卻萬萬也料不到，今天會為了一個前世情人而徹底改變。他從來不會哭，即使是曾經深愛的女人離他而去，他都沒灑過一滴淚水。他卻為她哭過兩次！

第一次是在產房。當親眼目睹跟自己血脈相連的小生命呱呱哭叫時，有股奔流般的感情溢流而出，淚水隨即不聽使喚地泉湧而來。另外一次是女兒兩歲時發高燒，他整夜未曾闔眼地守護着小公主，期間突然悲從中來嚎啕大哭。

身邊的「口痕友」都揶揄他是轉死性，他卻不在乎。女兒的媽媽甚至是質素最平庸，但他感到舒服，他叫這是緣份，「口痕友」卻指稱他是老了。

那天在傢俬店碰上一位舊相好，打扮花俏的她仍難掩那明顯發胖的身材。她眼中冷光一閃，他下意識將肚腩縮緊，拖緊女兒的小手，好一副有女萬事足的模樣啊！

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