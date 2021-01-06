今時今日，提及「俠」字都是褒義，甚麼俠客、豪俠、大俠、俠義、俠節、俠骨、俠情等，都有稱頌之意。「俠」是橫空出世，不為官而敢操生殺，不歸隱卻不仕朝廷，不是仙佛但道行過人、功力超人。「俠」為社會、為公義，愛自由、重兼愛，浪跡天涯、瀟灑又逍遙，豪爽豪邁豪情，兼有驚世武功、絕世輕功以及永不止息的追求。

當然，對「俠」加以冷嘲熱諷，貶而不褒，也大不乏人，例如台灣 已故的李敖，對人人所推崇的武俠小說 ，批評為助長一種「集體的挫敗情緒」，讀者通過武俠小說，也渴望一己命運得到俠士救助，給弱者的挫敗以滿足，給逃避現實者的自卑心靈以機會，期待以弱勝強、以小勝大、以變數勝常數，而究其實是一種心理發洩，有如意淫。

這種批評難免給人以譁眾取寵的感覺，畢竟俠文化在中國 源遠流長，有2000多年歷史，而俠義理想，愈演愈烈。武俠文學的核心，是俠義精神﹔「俠之大者，為國為民」，是武俠精神的精髓，俠客對社會弱者抱有深切同情心，對自身利益無關的事赴湯蹈火，仗義相助，這種崇高的價值觀念怎可以非議，刻薄地挖苦為集體性意淫？

唐君毅先生論中國人文精神，曾指出儒家精神是人文世界的俠義精神，中國人所崇敬的人格，是社會上特別尊重俠義、豪傑，這是可以肯定的。不過，正如社會若需要太多清官，恰巧反映這社會貪污腐敗嚴重﹔而人們若太渴求俠士，是否也說明這社會有太多不平？過度沉迷武俠小說，讓俠士打救世界，會否喪失對追求美好社會的鬥志？