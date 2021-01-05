一個藤椅學徒撫血的憑弔

很多年前香港 塑膠用品還不流行，市面上藤器產品仍是一枝獨秀，藤器店街邊一家、道旁一所，像春滿人間。當藤椅學徒是當時窮苦孩子的求生之道，裹腹之途，我生不逢時恭逢其會，三年結業，當學徒是師傅的佣人，侍候師傅吃喝拉撒，連床要舖好，讓他高枕無憂，自己才能安睡。老闆不給待遇，每月給一塊錢理髮，一塊錢買拖板，背著沉重藤椅送貨，走在火熱柏油路上總不能光腳，唯一收入是貨送到後，好心的師奶給個一元五角，喝杯涼水。

某日，一個客人從三十里外香港仔過來，到灣仔買三張藤椅，要我送過去，需走三個多小時，他答應送到後給我伍圓港幣小費，老闆先給我三毛錢坐電車回來。當我送到中環時，天氣太熱又渴，我把三毛錢喝了冰水，過了上環時，路開始走上山坡，是送貨人兵家大忌，一步步走很吃力，當我把貨送到時，雇客不在家，因車禍 一時脫不了身，由鄰居十多歲小男孩代收，但五元小費不能代付。慘了，沒有錢坐電車回去，向誰要錢？自尊心拒絕我當乞丐，回去上天無路，只好再走回去，早已過了燒飯時間，師傳們飢腸轆轆，老師傅見我，我還沒說話，一個大巴掌把我打趴在地上。

這一掌很重，我才十四歲，趴在地上好一陣才能站起來。起來後趕快去洗米做飯，邊走邊哭，我父母都沒有如此打過我，這時鼻血開始外流，走到廚房我不能拿洗碗布止血，我剪了兩枝短藤梢把鼻孔牢牢堵住，那堵得住，血還是一滴一滴流下，洗米水一直是淡紅的，花了很大氣力才把米洗好。到我煎蛋時，悲從中來哭得特別厲害，淚如雨下，鍋裡快變成蛋花湯了，只好不哭，把蛋煎好，還擔心蛋被涙水泡過會不會難吃，已管不了那麼多，照樣送上桌，結果他們吃得齒頰留香。因怕沒有臉面對師傅們，我沒有上桌自已跑回廁所，再號啕痛哭，經此一撃，到現在我還有輕度耳鳴現象。

這件事太丟人了，人前我一字不提，現在我行將就木之年，如不說只有向閻羅王說，最後，終於情不自禁說出來。也好，聽聽耳還有多鳴，摸摸心還有多痛，難忘的人生。

日月如梭，一甲子都已過去了。數年前因事回港，灣仔那間藤椅店早就不在了，我還是彎到店後門一趟，那間老廁所還在。我默默的站了十多分鐘，人老了，老淚不是說哭就哭得出來，只作了一次深長、撫血的憑弔。