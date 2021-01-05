英國 有專家發表了實驗報告，證實當人唱歌時，會發放大量飛沫和氣溶膠。

專家以精密儀器拍攝，當人在唱歌時，從口部發放的大量飛沫和氣溶膠清晰可見，唱的時間愈持久，空氣中滲着的飛沫和氣溶膠濃度更高，噴得比想像中更遠。但當唱歌者是戴着口罩高歌的話，飛沫和氣溶膠則完全沒有噴到空氣中。

這個報告看得我全身毛髮倒豎，旋即像置身於駭人的歌舞群組的中心，有人手執着公用的麥克風，輪流擘大喉嚨高唱勁歌、勁舞的人群亢奮地狂叫狂笑。於封密的空間裡，濃度極高的飛沫和氣溶膠正將世紀病毒肆意傳到每個人的身上，考驗誰的抵抗力強、誰的時運更高……。

在香港 ，我正在網上看直播某屋苑居民陸續步出大廈登車，被接載到指定地點隔離檢疫。一位伯伯步履蹣跚地小心走下階梯，左手全程握着旁邊的扶手。兩分鐘後，另一位婆婆步出，她同樣握緊扶手步下階梯……。我的心不斷向下沉，只要有一人是帶菌者，他的手又沾滿鼻涕或飛沫的話，那共用的扶手就成為傳菌的元凶。病毒要散播，太容易了。

那些罔顧人家死活、違反限聚令而自顧唱歌跳舞享樂的自私鬼，有否想過卑鄙行為會連累家人、朋友、鄰居，甚至是無私的醫護人員？這公平嗎？

那些愛面子而隱瞞真相的人、那些逃離醫院而到處播毒的人、那些以水當作唾液敷衍檢疫的人，你的良心何在？