娛樂圈2020大事回顧，有喜有悲，有紅事有白事，但對整個娛樂圈造成至巨大影響的是停擺，令2020香港 娛樂圈成為歷史性的一年。疫情 肆虐，演唱會煞停、商演不能聚眾、香港電影 金像獎延期一年、盛事不再、戲院停開，片商陣腳大亂，好像「拆彈專家2」在港鐵大賣廣告，蓄勢待發，卻因延長限聚令，要延遲上畫，浪費宣傳。娛樂圈經濟鏈斷裂，娛樂圈有關行業首當其衝，叫苦連天，藝人當然亦收入銳減。慘情。

內地疫情受控，已可照樣舉行大型的金雞百花電影頒獎禮，出席藝人少有戴口罩，不需保持社交距離；電視台真人騷如常進行，剛宣布懷第三胎的胡杏兒，最近就在真人騷中奪大獎；戲院已重開，電影陸續排期上畫；春運車飛開賣，為超過4億人次提供集體運輸，也沒問題。台灣「三金」頒獎禮︰金馬獎、金曲獎及全鐘獎都如期舉行；梁靜茹才剛在小巨蛋舉行個唱；戲院開門。令人羨慕。

相比下，香港落後疫情，部分藝人寧願接受隔離，也決定北上或到台灣開工，工作不斷。

比起日本鎖國、韓國確診人數高企，香港是比上不足，比下有餘，但人望高處，不要跟低處比較。新一年，萬望有更有效的新政策出爐，大眾切勿抗疫疲勞，嚴守抗疫規定，盡快趕絕疫情，萬象更新！大家又可娛樂無窮。