好友關心地問：「你的一人聖誕過得寂寞嗎？又是一人過新年嗎？真令人掛心啊！」

其實每天都在忙於回覆各方好友相同的問題，又怎會有時間發悶？這類問題要小心回答，若然直率地說：「唔寂寞呀！」對方反會懷疑：「這人是在死撑吧！」所以，我通常會婉言回答：「尚可以啦！」

但真的不是死撑，過去兩星期，我在忙於「整餅」，天天樂趣無窮。戰績包括有紐約 芝士蛋糕、英式鬆餅、牛油海綿蛋糕、梳乎厘班戟等，人總要主動出擊，學懂如何苦中作樂吧！

友人問：「聽說英國 天氣好冷，零度以下喎，你捱得住嗎？」

我告訴她，我這裡長年都是大概攝氏22度左右，暖管藏於地板之下，赤腳在屋裡走，感到暖笠笠的，我只穿普通Tee就足夠了。反正倫敦 正處於第四級最高危疫情地帶，天天留在溫暖的家裡是最安全呢！

友人又問：「我在電視看見英國超市貨品被搶購一空，你搶到糧食嗎？」

真湊巧，我剛剛才於家裡就近的超市走了一趟，買了一堆「整餅」材料。貨架食物如常充裕，並沒有空空如也的現象，就連雞蛋、麵包、蔬果、廁紙和水等都齊全。不過英國地廣，不清楚會否有其他地區較緊張，倫敦Zone 2則秩序如常。

「弊啦！Brexit傾掂數，咁英國樓價係咪會升㗎？早知早啲買啦！」友人這天明顯較緊張，話題竟然從買整餅麵粉轉到買樓去。我倒語塞，不懂回答呢！