我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

疫中作樂

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

好友關心地問：「你的一人聖誕過得寂寞嗎？又是一人過新年嗎？真令人掛心啊！」

其實每天都在忙於回覆各方好友相同的問題，又怎會有時間發悶？這類問題要小心回答，若然直率地說：「唔寂寞呀！」對方反會懷疑：「這人是在死撑吧！」所以，我通常會婉言回答：「尚可以啦！」

但真的不是死撑，過去兩星期，我在忙於「整餅」，天天樂趣無窮。戰績包括有紐約芝士蛋糕、英式鬆餅、牛油海綿蛋糕、梳乎厘班戟等，人總要主動出擊，學懂如何苦中作樂吧！

友人問：「聽說英國天氣好冷，零度以下喎，你捱得住嗎？」

我告訴她，我這裡長年都是大概攝氏22度左右，暖管藏於地板之下，赤腳在屋裡走，感到暖笠笠的，我只穿普通Tee就足夠了。反正倫敦正處於第四級最高危疫情地帶，天天留在溫暖的家裡是最安全呢！

友人又問：「我在電視看見英國超市貨品被搶購一空，你搶到糧食嗎？」

真湊巧，我剛剛才於家裡就近的超市走了一趟，買了一堆「整餅」材料。貨架食物如常充裕，並沒有空空如也的現象，就連雞蛋、麵包、蔬果、廁紙和水等都齊全。不過英國地廣，不清楚會否有其他地區較緊張，倫敦Zone 2則秩序如常。

「弊啦！Brexit傾掂數，咁英國樓價係咪會升㗎？早知早啲買啦！」友人這天明顯較緊張，話題竟然從買整餅麵粉轉到買樓去。我倒語塞，不懂回答呢！

英國 倫敦 紐約

上一則

當年滬上飆摩托（上）

下一則

張燕風、蔣軍夫婦合著《菲菲的一日：印象江南》

延伸閱讀

科州出現全美首例新冠變種病毒 還有疑似病例

科州出現全美首例新冠變種病毒 還有疑似病例
短暫斷航！華航、長榮取消下月英國班機

短暫斷航！華航、長榮取消下月英國班機
數百英國背包客開海灘趴 澳洲怒了揚言驅逐

數百英國背包客開海灘趴 澳洲怒了揚言驅逐
英國單日破5萬確診又創高 變種病毒入侵智利、印度、巴基斯坦

英國單日破5萬確診又創高 變種病毒入侵智利、印度、巴基斯坦

熱門新聞

著名鋼琴家傅聰感染新冠肺炎。（取自搜狐新聞網）

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

2020-12-27 09:24
故宮收藏了十幅明太祖朱元璋「醜像」，與兩幅明太祖「正常」的畫像。當兩者一起展出，顯然「醜像」(左)比正常畫像(右一)受歡迎。記者陳宛茜／攝影

「史上最醜皇帝像」 台北故宮首展 觀眾驚呼：醜爆了

2021-01-03 16:03
維也納愛樂樂團新年音樂會1月1日在奧地利維也納金色大廳首次以無現場觀眾方式舉行。圖為金色大廳檔案照。(取自維基百科／由 Li Sun - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14154495)

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

2021-01-01 20:01

消失的女人

2020-12-31 02:02

也談詐騙

2020-12-29 02:07
達姆∕圖

2020年之後

2020-12-31 02:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長