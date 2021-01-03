「堅離地愛堅離地」夠IN

劇有劇命。近日播出的「堅離地愛堅離地」，本定於前年5月播出，但因參演的黃心穎鬧出「安心事件」，劇集被迫臨時抽起，直至現在才解封。

事件反映藝人的不當行為不是他自己一個人的事，而是會「連累街坊」；大台蒙受損失之餘，同劇的藝人也無辜受累，受最大影響的是張振朗和龔嘉欣，兩人分別在劇中首當男一和女一，興奮程度可以想像，但當知道劇集臨時喊停，那種失落、無奈，難以想像。

幸而，之後張振朗和龔嘉欣都機會不斷，張振朗參演了「包青天再起風雲」、「牛下女高音」、「機場 特警」、「反黑路人甲」、「使徒行者3」及「踩過界II」，飾演不同類型角色，都能駕馭，觀眾受落，人氣旺盛；至於龔嘉欣，演「殺手」已叫人刮目相看，剛播完的「香港 愛情故事」更令她人氣爆燈。

「堅離地愛堅離地」延期播，正好食正他倆的高人氣，強勢助收視，好命水。這是娛樂圈好玩之處，變幻才是永恆。

該劇是套愛情科幻喜劇，張振朗飾演不依社會常規的「離地」電腦毒男，與致力發展科技產業的「離地」富二代龔嘉欣，向相同IT夢想進發並攜手克服創業路上的困難，男的呆戇，女的擅交際，鬧出不少笑料。

「堅離地愛堅離地」劇情以新興科技產業、電競、網上直播等做背景，十分update，能吸引年輕觀眾。