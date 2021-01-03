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平日要像海綿般學習

〈藝行者〉陳文剛

作為一位演員，每次接到新劇本，都是一次不可多得的學習機會。演員要分析劇本內容，準時排練，盡早背熟劇本台詞，記住台上的走位，那是演員最基本的要求。

負責任的演員，會鑽研更多有關劇本的種種，例如角色的背景、學歷、職業、民族特性、歷史資料、家庭組成、年齡、性格、價值觀等等。研究好以上資料，對創造角色肯定有極大幫助，否則演繹中醫時不懂把脈，演繹西部牛仔時不懂拋繩索，演繹籃球員時不懂投籃運球，就太過不像話了。

更負責任的演員，就不會只在接到劇本時才去學習角色的種種，而是平時也要像海綿一樣，不斷吸收，到要用的時候就能派上用場。

一個職業演員，平時就要好好生活，熱愛生活，對生活上遇到的人和事充滿好奇心，對知識渴求，對人性持開放態度，接納一切可能性，關心身邊每事每物，以最大的熱情去擁抱世界。

換句話說，要做一個演員，就意味著要終身學習。當然我們不能什麼也事都先學會再等待角色出現，有些角色的職業冷門，甚至一生也未必有機會遇上，到時只能靠資料蒐集。

能夠成為演員，在舞台上生活一次別人的生命，學習更多知識及技能，讓生活更多姿多彩，絕對是做演員這一行業吸引之處。

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