我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

聰明懶人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

當年蓋茲任微軟CEO時曾說：「艱難的任務我會交給懶人去做，因為他們會找容易的方法去解決。」

這話真有趣，亦隱藏了不少智慧。蓋茲所指的「懶人」，並沒有說他們同時是蠢鈍的庸材。其實剛好是相反呢，能夠於全球頂尖公司站穩腳的員工，又怎可能是蠢人？只有絕頂聰明的人，才有資格懶得起呢！

筆者過去於職場就曾經碰見過不少聰明的「懶人」，他們外表看來吊兒郎當嘻嘻哈哈的，即使是身處高壓的氛圍裡，都會懂得拋個爛笑話讓同事爆笑以緩和氣氛，從來不會需要偽裝成氣急敗壞地勤奮工作的模樣。

其實這類人情緒智商優秀，辦事靈活度高；「懶惰」只是假象而已，當身負重任時，會處變不驚，絕不會讓人失望。

「將勤補拙」的員工又如何？毋須蓋茲說，也可以想像。勤奮固然是值得嘉許的，但若然是天資過於蠢鈍，卻又以為當真可以將勤補拙的話，大多會浪費資源多走冤枉路，最後還是會將事情搞砸。

能夠容忍「懶人」員工，以聰明的方法辦事，享有充分的創作空間發揮所長的，這類老闆必然是思想十分開明的聰明人！

那麼「將勤補拙」的老闆又如何？那可會是相當的災難。蠢老闆欠自信，會一股牛氣般不停工作，自己勤奮嘛，員工也休想可鬆半口氣，整個團隊傻兮兮的向前衝，卻失去軸心隨時會倒下來。

還有一個不變現象，蠢老闆都喜歡重用蠢員工呢！

微軟 CEO

上一則

法國發行新年首套郵票 有普羅旺斯、蔚藍海岸等風光

下一則

嘉禾叔叔

延伸閱讀

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富
比爾蓋茲：新冠有了3項突破 明年可望會更好

比爾蓋茲：新冠有了3項突破 明年可望會更好
金山前水利局長凱利家中搜出古柯鹼 法官下令進行毒品檢測

金山前水利局長凱利家中搜出古柯鹼 法官下令進行毒品檢測
伊凡卡：華府檢方調查根本浪費納稅人稅金

伊凡卡：華府檢方調查根本浪費納稅人稅金

熱門新聞

著名鋼琴家傅聰感染新冠肺炎。（取自搜狐新聞網）

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

2020-12-27 09:24
維也納愛樂樂團新年音樂會1月1日在奧地利維也納金色大廳首次以無現場觀眾方式舉行。圖為金色大廳檔案照。(取自維基百科／由 Li Sun - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14154495)

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

2021-01-01 20:01

也談詐騙

2020-12-29 02:07

消失的女人

2020-12-31 02:02
達姆∕圖

2020年之後

2020-12-31 02:04
吳孟芸∕圖

數字人生

2020-12-29 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服
女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸
不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了

不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了
廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要