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1張圖看疫情：全美確診將破2000萬例 加州逼近230萬例

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

國泰福字掛曆

〈太平山下〉鄭子

國泰航空公司曾經成功推出一款掛曆，大紅底色印上燙金「福」字掛牆日曆，蒼勁有力大大個的福字，被一百個由古字中找到各式各樣小「福」字圍繞，寓意百福，甚有創意。該年的國泰掛曆被爭搶一空。由此以後福字掛曆成為過年經典禮物。

國泰航空的廣告做得一絲不苟，最新的鯨魚尾徽號，看似簡單用筆一揮而就，但細看用的是毛筆，墨汁淋漓，生意盎然，簡單明快，絕非像美國運動品牌那一剔是印刷體。

幾款廣告配合葉麗儀的歌聲，明快動人，廣東話、英文甚至泰文版都很動聽，明顯屬高手之作。

商務客位所用的餐具如刀叉等都是精美產品，女婿是商務艙常客，曾取回幾把私用，設計討人喜歡，尾部取斜形，電鍍質高，久經使用仍閃閃發亮。

國泰飛機餐也很可口，特別適合香港人胃口，麵包都是熱辣辣的。最妙的是午夜過後，沒有入睡的乘客可以享受到公仔杯麵，用滾水沖成，一碗碗連筷子及隔熱杯碟小心送到你面前，連經濟艙客人也享受到，這種貼心服務溫暖人心令人感動。

疫情影響國泰大受打擊，減薪裁員，傷到入骨。國泰是香港響噹噹的品牌，特區政府應該在此困難時期設法保住她，有機會去做大，而不是攤薄見死不救，助長了其他競爭者。新春之際，祝國泰航空重生，壯大勝昔。

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