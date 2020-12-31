〈太平山下〉偶像占士邦

聽到打不死的原版正牌占士邦（James Bond）史恩康納萊 （Sean Connery）走了的消息，十分惋惜。生長於千禧代的人，可能對Marvel漫畫中的鋼鐵人和蜘蛛人較為熟識，但對「七十前」這班老骨董，鐵金剛007才是我們的Superhero。

電影 除了是娛樂，還可以把觀眾送到一個幻想的桃園，暫時脫離現實世界。小學時我看的第一部占士邦電影，是史恩康納萊和Eon Production最後合作的「鐵金剛勇破鑽石黨」（Diamonds Are Forever）。我對這部電影的印象非常深刻，在戲院那兩小時內，它帶我環遊世界，欣賞了不同國家的風貌、各地的美女、尖端的科技、名貴的跑車，以至華麗舞會與豪華賭場等。現在大家富裕了，很多人有機會到過各國旅遊，甚至擁有自已的跑車和遊艇；但對一位七十年代生活在香港 的小孩來說，占士邦影片的這兩個小時，簡直是夢中之旅，令人大開眼界。直至今天，每當有新的占士邦電影上映，我都必定在首映日捧場。

中學時看的占士邦片，多是羅傑摩爾（Roger Moore）演的。後來的皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）和現今的丹尼爾克雷格（Daniel Craig）演得也不錯。但占士邦就是占士邦，他高大威猛，刀槍不入，風度翩翩，富幽默感和自信心，是皇家政府御准殺人的大密探，是女人心中難得一見的紳士男神。而在男人眼裡，他智勇雙全，既會開飛機、賽電單車、跳降落傘，又精通滑雪、潛水、搏擊、賭博以至新科技，更瞭解各國歷史文化，連美酒、名車、衣著品味無不超凡脫俗，簡直是超人偶像。女人喜歡他，男人崇拜他。

在大學和研究院時，每年都有「占士邦馬拉松周」，學院的大禮堂裡二十四小時不停播放他的電影，其吸引力可想而知。有了電子書後，我即到kindle店買了Ian Fleming 的占士邦全集，從Casino Royale讀到Octopussy&the Living Daylights共十四集，精采絕倫。

還記得加入MIT葉教授的原子物理研究隊伍不久，他邀請我們去食晚飯，讓博士生研究群組的同學互相認識，多點溝通。有趣的是，他要求各人在自我介紹時說出自已心中的偶像是誰。自古至今，理科的研究生多是書呆子，大家的偶像要不是從前的愛因斯坦、牛頓、達文西，就是現代的理察·費曼、史蒂芬霍金等，唯我例外：是占士邦！

霎時全桌人都愕然瞪著我，彷彿見到一個從火星掉下來的怪物。「占士邦是個虛構人物，怎能成科學家的偶像呢！」有位同學嘲笑地說。很明顯，他們都覺得我是個膚淺幼稚的小傻瓜！

但我一點也不感到尷尬，因為我說的是真心話。我覺得，精通一門學術固然重要，這也是我來讀博士做研究的目的；但要成為一位成功人士，要像占士邦那樣能文能武，具有廣博技能和知識，才能在種種環境和壓力下冷靜應對。

所謂偶像，其實就是我們心中景仰的人物，他具有我們夢裡難求的質素，擁有值得我們努力追求的某些東西。是虛構的超現實人物也好，是真實存在的傳奇人物也好，能啟發和激勵人們向上的就是我們的偶像了。八、九十年代香港人的偶像可能是四大天王和周潤發等明星歌星，現在就可能是大型新科技集團的創業者。

人各有志，偶像自然各有不同。我的偶像始終還是占士邦。您的又是誰呢？