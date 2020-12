談起孝順,想到今時今日,那些終日沉迷電腦、打機,只顧個人玩樂,視父母養育為當然的子女,又是否算是孝順?

孝順之道該如何理解,古人其實不主張盲目順從的「愚孝」。《孟子・離婁篇》提到「不孝有三,無後為大」,常被人誤解。首先,所謂「不孝有三」是哪三種?按趙歧的注釋:「於禮有不孝者三事:謂阿意曲從,陷親不義,一不孝也;家窮親老,不為祿仕,二不孝也;不娶無子,絕先祖祀,三不孝也。」

第一種不孝,是一味順從父母,見父母有過錯而不加勸說,使他們陷於不義,這正好駁斥了「天下無不是的父母」的說法。父母是否的完美而不可侵犯呢?多年來,媒體不斷披露夫妻不和而導致忽視照顧子女的案例,以及家庭暴力事件層出不窮,天下不是的父母可多得很,古人早已十分清楚明白。

第二種不孝,是家境貧窮,父母年老,自己不去當官獲得俸祿供養父母。今日應是指不肯積極去找工作,寧願攤開手掌向父母要錢和養活他們,香港 這類待業青年多的是。現今有個名詞,叫「啃老一族」,指那些不肯自食其力的青年男女,竟還狠心啃著父母的月薪和辛辛苦苦積蓄的「養老」錢來花費。或叫「尼特族」,來自英文的NEET,全稱是Not currently engaged in Employment, Education or Training),最早使用於英國 。

第三種不孝,是不娶媳婦,傳宗接代,過年過節,無後代為祖先掃墓、祭拜。在今日來說,是到適婚年齡而不肯結婚,或結婚後不肯生育。但若因生理原因而不育,這是天意,與人無尤,不見得孟子會同意以此為藉口去討小老婆或包二奶吧?