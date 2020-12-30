談起孝順，想到今時今日，那些終日沉迷電腦、打機，只顧個人玩樂，視父母養育為當然的子女，又是否算是孝順？

孝順之道該如何理解，古人其實不主張盲目順從的「愚孝」。《孟子･離婁篇》提到「不孝有三，無後為大」，常被人誤解。首先，所謂「不孝有三」是哪三種？按趙歧的注釋：「於禮有不孝者三事：謂阿意曲從，陷親不義，一不孝也；家窮親老，不為祿仕，二不孝也；不娶無子，絕先祖祀，三不孝也。」

第一種不孝，是一味順從父母，見父母有過錯而不加勸說，使他們陷於不義，這正好駁斥了「天下無不是的父母」的說法。父母是否的完美而不可侵犯呢？多年來，媒體不斷披露夫妻不和而導致忽視照顧子女的案例，以及家庭暴力事件層出不窮，天下不是的父母可多得很，古人早已十分清楚明白。

第二種不孝，是家境貧窮，父母年老，自己不去當官獲得俸祿供養父母。今日應是指不肯積極去找工作，寧願攤開手掌向父母要錢和養活他們，香港 這類待業青年多的是。現今有個名詞，叫「啃老一族」，指那些不肯自食其力的青年男女，竟還狠心啃著父母的月薪和辛辛苦苦積蓄的「養老」錢來花費。或叫「尼特族」，來自英文的NEET，全稱是Not currently engaged in Employment, Education or Training），最早使用於英國 。

第三種不孝，是不娶媳婦，傳宗接代，過年過節，無後代為祖先掃墓、祭拜。在今日來說，是到適婚年齡而不肯結婚，或結婚後不肯生育。但若因生理原因而不育，這是天意，與人無尤，不見得孟子會同意以此為藉口去討小老婆或包二奶吧？