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台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

加州單日新增確診6.6萬例 再破全美紀錄

一人聖誕

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

今年的聖誕節，沒有人願意儲在記憶系統裡，但那可怕記憶卻是揮之不去，將會永世難忘。

聖誕節是傳統最熱鬧的節日，舉世歡騰，家人好友相聚慶祝的溫馨日子。即使是戰亂的年份，家人仍能瑟縮相擁，互相慰藉。今年聖誕卻是最孤單的，在疫情肆虐全球之際，莫說是家人未能相見，就連聖誕禮物也被勸喻停止傳送，以防止病毒會隨禮物傳開。

沒有家人、沒有好友、沒有禮物、沒有大餐、沒有笑聲，那還談得上是聖誕嗎？

今年聖誕，是我有生以來，首次獨個兒度過的，有點兒五臟六腑被掏空的感覺。

本來與兒子相約共度聖誕新年，但萬萬也料不到疫情會急轉直下，變種病毒株令傳染力增強七成，倫敦每區的確診者都以倍數急升。我和兒子雖然只是相隔半小時的車程，但短短路程卻瞬間變得蜿蜒遙遠，天曉得兒子和小狗途中會否碰上咳嗽卻又沒戴口罩的缺德人？會否遇上看似無恙的隱形帶菌者？會否接觸沾滿病菌的手柄……可怕的想像不斷膨脹！

「媽，我來之前會先去做個快速測試。」原來，兒子是擔心自己是隱形帶菌者，會將病菌傳給媽媽呢。「我在倫敦的朋友，今年全部都取消了回家度聖誕。」他說。

若兒子去排隊測試，周圍會有幾多人帶菌？頭頂隱隱作痛，最後還是決定互相留在自己家裡為安全上策。

聖誕節那天獨個兒呷著杯熱騰騰的愛爾蘭紅茶，味道添了一絲苦澀。然而，此刻既能健康活着，還苛求甚麼？

聖誕節 疫情 倫敦

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