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《緊急救援》內地贏《神奇女俠》

〈娛樂酷辣辣〉查小欣

多套大片蓄勢待發，排期在聖誕檔期上畫，但人算不如天算，第四波疫情爆發，限聚令再度收緊，戲院不准開放，大片未能上畫應節。

林超賢導演的《緊急救援》，已於12月18日在內地上畫，是林超賢繼《紅海行動》另一套主旋律超級大片。《緊急救援》取材自海上救援的真人真事，戲中四幕大型海上救援特技場面，視覺效果非常震撼，今次林超賢兼顧情感上的細緻描寫，救援人員卸下裝束，亦是一個普通人。林超賢起用他愛將之一的彭于晏擔大旗，飾演救援隊長，彭于晏更首次飾演爸爸的角色，與戲中兒子張景禕相親相愛，有血有肉，角色更有感染力。電影更請來古巨基身兼三職創作片尾曲《有一種愛》，他憑歌寄意，記下他想對愛兒訴說的心情，悅耳親切。

《緊急救援》在內地與好萊塢大片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）同期對打，被形容為大陸超級英雄同好萊塢超級英雄的對決，結果截至21日，《緊急救援》收2.76億人民幣，《神奇女俠1984》收1.33億人民幣，前者贏一條街，並壓倒同期所有對手，截至21日連續榮登三天票房冠軍，暫時累積票房逼近3億港元，成績亮麗，可喜可賀。

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