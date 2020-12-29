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有地斯有財

〈太平山下〉鄭子

香港最值錢的是土地，土地上建的房屋是市民最需要的，有瓦遮頭是他們畢生夢想，但要不吃不花20年才能實現，付出代價實在太大。

政府掌控大量官地，是香港最大地主，但他是個守財奴，每次微量推出土地供競投，價高者得，地價被推高，地產商火上加油，樓價如火箭般上升，一般老百姓無法負擔。

50、60年前，香港原有船塢、油庫、巴士公司停車場、碼頭倉庫、紗廠和英坭（水泥）廠等因城市發展均轉移到新界離島新發展區，原本在市區空置地面積龐大，最適宜建造大型屋邨。

最早出現大型屋邨是荔枝角美孚新邨，原址為美孚油庫，清斥後建成百座高層大廈，部分樓宇具有荔枝角灣無敵海景，最初售價港幣3萬元左右。市民嫌交通隔涉，初期反應欠佳，大業主與可樂汽水合作，憑瓶裝汽水鐵蓋內膠墊印有美孚屋宇圖案可獲美孚新邨一單位。

鰂魚涌原來的太古船塢改建為太古城，將北角海濱與太古城連成一線，還帶旺當時較偏僻的筲箕灣。

黃埔船塢由長江實業李嘉誠購入後，連同旁邊英坭廠麵粉廠建成黃埔花園，令原來平民化的紅墈和土瓜灣區大為改觀，成為市民理想居住地點。

九龍船塢和貨倉亦由九倉改建為多座一級商廈，配合原有海運大廈，將佐敦道到尖沙咀的海旁改變為華洋樂見豪華熱鬧的商圈。

香港安定社會是政府和市民共同締造的，大財團積極配合也是個重要因素。政府樂見大型屋邨設施和管理完善，改變地契用途又收大筆補地價款項，屋宇落成後差餉稅收滾滾而來，地產商也發到唔清唔楚，可憐的市民成為房奴，一世都為了還房債。

香港 灣區

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