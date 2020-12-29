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疫情完不了

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

一覺醒來，赫然發現已變了天！

英國有病毒株已變了種，傳染速度增快了70%，來勢洶洶。

大部分國家隨即宣布禁止飛機和火車進入，沒情可講。

倫敦已被列為Tier4地域，比原來的疫情三級制突然生多了一級，即是嚴重中的更嚴重，一連串抗疫措施比Lockdown還要辛辣。

我的手機整日響個不停，好友們都擔心我在倫敦的狀況，紛紛傳來信息問候一番。在惡劣環境中被愛被關懷的感覺，真是難以形容的。

記得整個11月Lockdown期間，不少民眾在埋怨：「唓！日日仍有萬五單確診，咁即係封城係無效㗎啦！」誰知Lockdown完畢後，英國短短兩星期裡，疫情急速倍升至每天超過3萬宗，情況更有一發不可收拾的勢頭。

為什麼英國疫情會如此嚴重？其一原因一定與口罩文化有關。英國仍非全民戴口罩，不少人甚至仍抗拒戴口罩，即使戴了，鼻孔仍清楚外露，不戴也罷。英國人較多是戴可重複用的布口罩，但這類口罩需要定期清洗，天曉得真正會有幾多人聽話清洗口罩了。除下口罩時大多是隨手塞進口袋裡，從來沒見過有人會小心放進信封或密封袋。可以想像，沾滿病菌的口罩是傳播病毒的幫凶。

在區內群組的信息裡，過去幾乎隔天就有人投訴：「我鄰居開派對，有30多人，係咪應該報警？」疫情大爆發中，仍漠視限聚令而堅持聚眾尋歡的自私鬼，百分百該重罰！

英國 疫情 倫敦

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