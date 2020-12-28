正當我打理著一堆舊書，電視播放著觀塘裕民坊即將清拆重建的新聞，這個巧合讓我想起以前在裕民坊的一個誤會。

暑假未臨，夏意先到，天氣熱得可以蒸發整個觀塘，十多樣交通工具交替不停，馬路上只見廢氣與熱浪的線條；人們迎面而來的障礙，令我總不能好好走到目的地，裕民坊人氣無時無刻都是這麼高。

因為以上的種種情況，每次到這兒心情䒐䒏得想一腳踹開整個裕民坊。但是比起個人的不舒暢，我看見了一個更加人神共憤的畫面。

那男子一頭金髮，身穿黑色上衣，破爛牛記，左手夾住一根點著的菸，他擺著一副厭世的神情靠在地鐵站 出入口，是典型MK仔的打扮。他右手夾住一張紙遞給一位小女孩，小女孩看一看研究了一番。

小女孩頭髮整齊，身穿校服裙，背著書包，手上還拿著幾本書，是典型學生造型。這樣的一個畫面不禁令人想像無限大：MK仔向小女孩推銷香菸？或是在誘惑她一起販毒？還是想逼良為娼？

反正無論是那一種，最終都不是好結局，如此天真爛漫的女學生若走錯這步可能就回不過來，所以我決定走上前拯救這位小女孩。

「喂！你做咩？」我義正嚴詞地打斷他們。

「咩做咩？」男子依然一副冷嘴臉地回應。小女孩則一頭霧水地看著我。

我再看看他倆手持的紙張，上面寫著「二手書買賣」。

那男子又問：「啊姐你買唔買教科書？」

「教科書？」

「係啊，裕民坊行上去就到，小學中學都有。」

原來那男子是二手書推銷員，誰猜到穿得一身陰暗破爛卻在為環境及教育 出一分力。為了掩蓋我對他們的誤會，我理直氣壯地拿一張宣傳單張，然後快速地走上了小巴。

小巴很快便坐滿客，走到塵土飛揚的路上。我看看單張上的地址，左顧右盼車外的街道，剛好是單張上的二手書店 。

觀塘裕民坊就是存在很多不一樣的人，看似很混亂，其實各有精采，你又怎會想像到一個MK仔在賣二手書。