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最精采的旁白

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我輩曾當電台播音的，或多或少都會有些職業病。當眼睛盯着畫像時，其實耳朵正在發揮敏感功能，仔細評價旁白的表現。

有些旁白聲音過於平凡，缺乏個性。有些聲線又太過突出，略為喧賓奪主，跟畫面不甚協調。有些旁白的聲線非常動聽，卻因欠缺感情而不甚悅耳，令人聯想到有人像機械人般照稿讀，趕快想收工去吧！

是腌尖嗎？處女座倒從來不會否認。

看着一幕幕珍貴的畫面，細聽着他那娓娓道來的旁白，我已全身投進另一個世界的夢裏，如沐春風。他的聲線溫暖踏實，是一位學問淵博的長者，耐心地給我們解說大自然的微妙定律。他對地球上一草一木、大小生物，都表露出謙卑的敬意……

令我五體投地的前輩，正是Sir David Attenborough，他不僅是旁白或主持人，更是一位世人尊敬的自然歷史學家。九十四歲高齡的他，從未停止過工作，一生為保護地球生物而不遺餘力。

在動物頻道，經常會看到這位智慧老人通世界跑，到人煙稀少的偏遠地帶，巨細無遺地分析罕有動物的絕密生態。那天，我在翻看三年前的獲獎節目《Blue Planet II》，那首次被拍攝到的珍貴一幕--深海八爪魚急忙將雜物黏滿全身，偽裝成圓球植物以逃過鯊魚獵食的求生智慧，真是拍案叫絕！

當世界充斥着刺耳的噪音時，Sir David愛心洋溢的聲音，極富治癒功能。

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貓的禮物

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