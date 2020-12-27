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「乞」字

〈六合飛翔〉岑逸飛

｢乞｣字是象形字，本義是向人求討。《說文》謂此字本作｢氣｣字，指雲氣，借雲氣表示乞求。｢乞｣字是將｢氣｣字減少筆劃分化出來。由一個｢氣｣字簡化為｢乞｣，在文字史上有很多轉折。

甲骨文的｢氣｣字如飄浮，金文像上升。在古代，人與自然界交往，自然界向人呈現不同形態：山是固定的；水是流勳的，而｢氣｣自然是雲氣，聚散無常，游忽不定。但只憑雲氣，又怎能引申出｢乞求｣？

但｢氣｣字除了升騰而上的雲氣，更有水受火後的蒸氣，或煙氣。當米煮成飯後，其上便有煙氣。古人以米飯祭神，米飯上的煙氣，便可引申為向神乞求。如此一來，｢乞｣字本身就有其莊嚴意義，而向人乞求，自然也須做出謙虛、恭敬的樣子。

除了乞求，由「乞」所衍生的詞語，還有乞化、乞討、乞言(求取可行的善言)、乞鄰(向鄰人求取)、乞糧(求人濟助糧食)、乞活(到有糧之地求生)、乞募(求募)、乞靈(求助於神靈或某種神威)、乞請、乞念(乞求考慮)、乞和(求和)、乞命(請求寬宥生命)等。

再細看｢乞｣字，上面是變形的｢人｣字，下面像低頭彎腰跪膝，本是表示敬意，如今已淪為無可奈何的可憐相，因為向人乞求已不光彩，不僅被人看不起，自己內心也有埋怨。

其實人生無處不｢乞｣。與生活密切相關的｢吃｣，便是｢口｣字旁加｢乞｣，是乞吃飯，能吃得飽，真要感謝上天恩賜。吃，自古以來，在人類生活舉足輕重。古代乞丐，不像今天的要乞討錢，而是乞討食物，所以乞丐別稱｢要飯｣的。

甲骨文

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