劉德華去年在內地的一段訪問，最近在網上熱炒，相信是因不少網民都與他有同感，借他的話來提醒時下年輕人。

劉華向來準時，甚至早到，跟他做過不少訪問，他沒遲到過一次，我沒覺得很特別，因為無論是否藝人，也應守時。近年娛樂圈對守時的觀念薄弱了，因而劉華的守時習慣被推崇備至，劉華沒沾沾自喜，而是反問︰「準時現在是一個優點了，準時不是應該的嗎？」

他坦言，可能現在要求跟過去不一樣，現在連記台詞都是優點，他覺得「敬業」需要再重新定義。他慨嘆「世界改了，我還停留在以前」。

他最不能忍受唱錯歌詞，開演唱會，他連提詞器也不敢看，怕變成依賴，但時下唱錯歌詞成新常態，因不少年輕歌迷認為很可愛，微博 上甚至流傳歌迷為偶像製作的「忘歌詞集錦」，用作回味。

劉華自認沒演戲天份，他是靠後天努力的「好人型」演員，慢慢改變觀眾對他的看法。他認「只要是好人」就可以成為好演員，因為「能接受意見的人，每樣事情都能做得好」。

對於近年流行的「耿直」，他不認同，例如有人容易發脾氣，這些人會覺得把脾氣壓下去就不是「真我」了，但其實這種缺點是可以通過道德、理性去改變的。「如果你又厲害又善良，大家會覺得你更可愛，這是每一個人都能做到的。真我，其實真我不包括你的壞。」

劉華又指「有性格」被誤用了，覺得「沒性格、跟別人一樣」就不好，「其實跟人家一樣，還能感動人，太難了。」劉華對「敬業」的新解，引發很多網友共鳴。希望一眾新人亦然。