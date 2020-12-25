「飲食男女，人之大欲存焉。」這句話見於《禮記•禮運》篇，說的是人有兩種基本欲求，一是飲食，另一是男女關係。人不可以無飲食，否則會死；飲食是維持生命的主要條件之一，有生命才有生存。至於男女關係，要比「飲食」又高一層次。「飲食」是生理需求，而「男女」除了生理上的性需求，還有「愛」。

無論如何，「飲食男女」，排名要分先後，「飲食」先於「男女」，是前提，否則餓死了，講男女關係已多餘。這種主從關係，在李安拍攝的電影 《飲食男女》，就作了詮釋。《飲食男女》是1994年出品的台灣 劇情片，刻畫出家庭親情及世代隔閡的電影作品。而且，該片在法國坎城影展「導演雙周」，是首部成為開幕影片的台灣電影。

影片由已故影星郎雄飾演的退休廚師老朱，在每個周日為三個女兒烹煮精美的晚飯，刴肉餡、切魚片、劏雞殺鴨、煎炒蒸炸，每一個工序，每一種動作，都傳達了微妙的情感，細膩地描述了親情的互動，把深沉的父愛融化在寬容和無言的微笑之中。是李安享譽國際的「父親三部曲」之第三部曲。

在各國旳不同文化，中國 人最重飲食。人類學家張光直曾斷言：「達到一個文化核心的最佳途徑之一，就是通過它的肚子。」而「飲食」，正是最生物化和物質化的層面，可說是理解一個民族精神的切入點。

古語說：「民以食為天」，中國古代是農耕社會，天災頻繁，生活上溫飽第一，而歷史上改朝換代，多因天遇大旱、民不聊生而起。到今天，香港人說「工作」是「搵食」，也是對中國文化頗傳神的闡釋。