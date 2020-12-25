幼時，既沒有電視節目，也沒有電動玩具。而一般基層家庭兒童，玩具不多，我家裡只有毽子、小皮球、十數粒玻珠和一副本來是家父的象棋。但年紀小，還不懂下棋，只是幾個玩伴圍坐一起， 玩鬥棋，即比較手中棋子的大小；用孩子的話，叫做「扭棋乾」。

鄰居孩子的玩具也寥寥可數，大多沒有個人玩具，例如女生難得擁有自己的洋娃娃，家中若有兄弟姊妹，所有玩具都應共享一起玩：如大家圍坐玩大富翁、飛行棋、軍棋、或跳棋……；有時候，也會和鄰居玩伴互相分享玩具，或者放下玩具，一同玩猜拳、跳繩、捉迷藏、或兵捉賊……。

那些遊戲，隨時可玩，又可隨時變換項目；不過有一樣，卻是我們這些男生所迷戀，雖然花錢，反而認為值得，就是聚在一起看「公仔書」，即連環圖。

一套公仔書從只有一本至幾本；內容以簡單文字，黑白印刷的手繪人物，描畫富吸引力的故事橋段，例如武俠小說 中的七俠五義、洪熙官、方世玉……，或包公奇案、英雄事蹟，如薛仁貴、薛丁山，或民間傳奇、或封神榜、西遊記的片段神話故事、或水滸傳裡的情節片段，如林沖、武松、魯智深、三打祝家莊……。經常使我們看到愛不釋手，甚至忘餐──要媽媽落街叫回家吃飯。

為什麼說「我們」、「聚在一起」、又「要媽媽叫回家」？

因為不是租回家自己閱讀，也不是獨自坐在街邊看書自娛，而是一起在公仔書檔擺設的小板凳，坐在街邊翻閱。

初期租書費用便宜，十仙就可換四片租書小卡片，一片可兌一本公仔書，即一毫子可租四本。但因為我們都是一班草根階層的孩童，零用錢不多，為了省錢，我們租書後，同聚坐一起，讀完後，轉手交換閱讀，那就可以多看一套。

後來，檔主加價，我們就輪流由一個人出錢租書，出錢那位坐在正中，友伴陪坐兩側，一起閱讀。書檔人少時，可以這樣子偎坐左右；顧客人多時，沒有空座，其餘的小朋友就站在背後，蹲下或彎腰閱讀。有些時候，覺得蹲下閱讀的那個故事，沒有趣味，也會轉到其他孩子背後偷看；我們不覺辛苦，反而樂此不倦，流連忘返，因為已經上了「癮」。

升小五時，鄰居好友輟學去做工，頓失玩伴，使我驟然覺醒：不可再迷戀眼前娛樂，荒廢學業。若不努力求學，父母必然會認為無心向學，那就要停學去當童工，幫助家計。為了前途，我擺脫了沉迷公仔書的癖好、減少玩耍，矢志專心學習。

後來，香港 經濟起飛，兒童的玩具和娛樂多了，對公仔書漸失興趣；而有騎樓的舊式唐樓，相繼拆卸，改建高樓大廈，公仔書檔失掉遮陽擋雨的地方，也漸漸式微。但童年經驗過的這種樂趣，還歷歷在目。

或許你沒坐過街邊看公仔書，可曾路過？見過？可也留下印象？