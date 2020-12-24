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不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

義工服務不斷改進

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

第四波疫情來勢洶洶，即使冬至、聖誕將至，大家都要乖乖留家靜靜慶祝。然而，社會上仍有不少人需要幫助，義工服務其實不能停下來。最近公司便為一群長者準備冬至、聖誕福袋，半百名義工同事周末回公司，大家不分階級、年資，用短短數小時，齊齊完成數千個福袋的包裝工作。

看似簡單的包裝工作，其實團隊做了仔細規畫，包括福袋內容要切合長者需要，如何有條不紊放置禮品，以確保善用每一個紙箱的空間，背後的工夫實在不少。

最近應義務工作發局邀請，參與一個網上講座，分享公司的義工服務發展。義工活動要做到貼地，緊貼社會需要，不是一場公關活動，是要真正幫到人。

公司的義工隊在過去25年由最初20多人發展成過千名義工，當中還包括同事的伴侶和兒女。

記得在疫情期間舉行線上探訪長者活動，當日一位同事一家四口出動，她的兩位女兒在熒光幕全程投入，是以身教傳授下一代，將服務社會的精神延續下去。

施比受更為有福，義工服務更加令同事的潛能展現出來。我身邊便有不少身懷絕技的義工同事，好似有位男同事手藝非凡，織頸巾、小手作難不倒他，我的秘書亦是太極高手，他們都樂意化身成導師，將所懂所知融入義工服務。

做義工最開心的是參與過程。希望更多企業可以鼓勵員工成為義工，社會就能繼續發光發熱。

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