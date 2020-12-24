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老子的聖人不仁

〈六合飛翔〉岑逸飛

老子對天地的行仁之道，有個比喻，他說︰「天地之間，其猶橐龠乎？虛而不屈，動而愈出。」意思是說，天地之間，豈不像個風箱？它空虛而不枯竭，越鼓動風就越多，生生不息。可見老子說不仁，不是一般所理解的不仁，而只是個風箱，空蕩蕩甚麼也沒有，但有包容性，以自然之道實踐仁，視乎實際需要，有時甚至以不仁手法履行真正的仁道。

舉個例子，國家受到別國的侵略，志士殺敵救國，表面上殺人是不仁的行為，但救國則值得歌頌。若是因憐憫之心因而殺敵手軟，那麼「對敵人仁慈，即是對自己殘忍」，這就是所謂「婦人之仁」。婦人之仁是軟心腸的仁，不識大體，不懂原則，好心做壞事，這種不知變通的儒家之徒很多，孔子譏為鄉愿，有的更成為陋儒、腐儒以至賤儒。

相形之下，老子的天地不仁、聖人不仁，是硬心腸的仁，更有貼切的說法，是可柔可剛的仁，是在一個更高層次去說仁，「不仁」是無所謂仁，無所謂不仁，更沒有否定仁，而是超越仁的層次，追求自然無為，天地既不是殘忍，聖人也不是凶狠。

「老子・四十九章」說：「聖人無常心，以百姓心爲心。」也就是聖人不堅持主觀的心，而把百姓之心當作自己的心來體恤，讓百姓自由自在，那才是真正的仁。

當然，老子這種寫作手法，稱為悖論，又叫弔詭，故作驚人之語，用普通常識去看並不正確，例如說「站著比走路更累」之類，但想深一層則有道理。不知就裡的，見老子說︰「聖人不仁，以百姓為芻狗」，以為他視民如草芥。

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