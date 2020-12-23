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工作狂

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「工作狂」多麼的八十年代啊！

曾幾何時，工作狂是形容某些人對工作高度的投入。這類人極富責任感，會將所有時間和精力投放於工作中，甚至會犧牲自己的私人生活；那個年代，工作狂多少帶點時尚的褒意，人人都爭先自認是工作狂。

不過，那已是很久以前的舊事了。甫踏進千禧年代，世界的焦點轉而投向關心人類的身心靈健康；那些只懂使勁瘋狂向前衝卻又失衡的工作狂，老早已被摒棄了。

事實上，員工才是任何企業最珍貴的資產，若員工像機器般長期高速操作，卻又從來不懂停下來休養生息，這類工作狂遲早會熬出岔子來。過去有人生病、有人要看精神科，更有人不幸自殺身亡，對企業來說，那情況嚴重影響生產力，極不划算呀。

所以，管理優良的大企業都興起提升員工的休息福利，增設健身室、康樂室等等，好讓員工於工作之餘，能同時平衡休息質素。筆者曾親訪西雅圖一間規模龐大的玻璃廠，員工的休息室儼如俱樂部，設有多張按摩椅和任吃的新鮮水果和健康小點。

單看喬布斯和查克柏格，已道出兩代截然不同的領導人了。不曉得喬布斯是否因長期過度消耗身體，而英年早逝；但因為他是不折不扣的工作狂，而被好友評為冷漠無情，還有疏忽跟妻兒的關係等，那倒是事實。反觀新一代的查克柏格，誰都知道他深愛妻女，即使FB沒停止過遭非難，他仍有家庭為強勁後盾。

今天，工作狂已蛻變為貶詞，更是嚴重缺乏自信和安全感的代名詞呢。

查克柏格 健身 福利

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