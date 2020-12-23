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天地不仁

〈六合飛翔〉岑逸飛

「天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗。」老子這句話，引起許多爭論。

「仁」是褒詞，「不仁」是貶詞，但中國人有敬天傳統，視聖人為偶像，說「天地不仁」、「聖人不仁」，許多聖人之徒受不了。做人怎可以麻木不仁？麻木不仁便沒有了悲憫心，那是刻薄寡恩的法家之道，而事實上，法家思想，確是瓢竊道家哲學，並加以利用。

老子將天地、聖人與芻狗並列，先要搞清楚「芻狗」是甚麼，有甚麼用途，才能夠了解老子的真正涵義是甚麼。所謂「芻狗」，是草做的狗。狗在古代，本來是祭祀時的祭品，其後因為社會風氣的演變，用草紮成一隻狗的形狀來代替真狗。芻狗做好之後，祭祀前都要得到眾人的重視，不會隨便亂碰，但祭祀之後，芻狗的利用價值便完畢了，被人棄如敝履。

只須看看芻狗在祭祀之前和祭祀之後，人們對待它的兩種態度，或者可恍然而悟，對待芻狗，無所謂仁，也無所謂不仁。祭祀之前是仁，祭祀之後是不仁，正所謂此一時也彼一時也，天地或聖人都是如此。

天生萬物，無所謂仁，也無所謂不仁，該做便做，既是無條件，也不會居功，像芻狗一樣，功成身退，而聖人也該效法天地這種精神，養成這樣一種胸襟。所以老子說：「生而不有，為而不恃，功成而弗居；夫唯弗居，是以不去。」這番論述，深刻揭示做人的智慧。

儒家常說天地有仁心，滋生萬物，對此老子其實並不反對，他反對的是刻意求仁，如此行仁會流於造作，有所偏差。行仁之道，要一任自然，因時因地制宜。

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