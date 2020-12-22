剛收到大孫子傳過來的一張圖片，展示他們三弟妹第一次裝飾好的一棵聖誕樹，感到無比的驕傲和興奮。聖誕節 總是小孩子們最開心的節日。看到他們燦爛的笑容，不禁想起我青少年時代接觸到的一段難忘有關聖誕節的故事。

那年我就讀五年級下學期，9月初暑假後開學，班裡來了一個轉校生，被安排坐在我的旁邊，分用同一張書桌。他爸爸是個基督教會的牧師，因為轉換教堂搬來九龍城區，由於他爸爸跟我們的校長熟悉，很輕易便轉入我們的學校就讀，成為少有的插班生。我跟他很合緣，很快由於幫助他的功課而變成好朋友。在課餘談及周末的活動，他提議我嘗試到他爸爸的教堂參加興趣班，聽潘姑娘用配圖說聖經故事和唱聖歌。這個興趣班非常受附近青少年歡迎，聽完故事還有美麗風景甫士卡（明信片）贈送。有興趣，不妨試轉轉口味。

這是我第一次有機會接觸教會，感覺他們很關懷和歡迎青少年，並帶給青少年無比的歡樂，從此我開始對教會的活動有濃厚的興趣，並期待能參與他們的其他活動。到了聖誕節，我的機會來了。

我第一次有機會參加由同學爸爸帶領的報佳音活動，使我歷久難忘。

那年聖誕節前夕，我和十一位教會青少年被邀參加報佳音團隊，一早到教會齊集，由牧師派每人派一頂毛織有白色花球的紅帽子和一條紅綠相間的圍巾，以茲活動時識別，並派每人一份歌冊。

當晚十時出發，前往教友家報佳音。首先來到一家大宅的樓下車房近大門處，街燈下分成前後三排站立，由牧師指揮齊唱聖歌報佳音，唱了兩首，車房門漸打開，屋內人高興地走出來迎接，只見裡面燈火通明，擺設許多食物、糖果飲品和花生，款待我們，感謝我們向他們報佳音。大家一起飲食談笑甚歡，不一會便告別離開，然後步行至另一住宅報佳音。

下一家住在樓上，在黑暗街燈下列隊唱歌，不一會大門盡開，這回一起被邀上樓進入住宅大廳，接受款待，同樣以食物，糖果和餅乾來表示謝意。歡敘後，我們又來到另一家，列隊唱聖歌，可是三遍之後，竟然沒有人回應，只有失望收隊前往下一家。原來我們要訪問的地方，事前都沒有通知戶主，目的是給被訪者一個驚喜，以達到報佳音的最高目標。不過拜訪的都是教友，多數早有準備，大家趁機高興一下，共同迎接一個歡樂的聖誕佳節。