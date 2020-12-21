「撞樣」這回事以前鮮有聽聞，每個人天生都是獨一無二的吧！但自從掀起一股整容潮後，撞樣事件已是司空見慣了。

不要以為撞樣只是韓國選美，又或是亞洲網紅的專利，歐美女性撞樣情況可說是不遑多讓。任何一齣英美真人騷，都會看得我胡裡胡塗，坐埋一桌的女人怎會像倒模般只有一個長相？

一頭濃密長髮當然不能缺，人人的嘴唇都像孖膶腸般既厚又腫，側面看上去十足像唐老鴨的招牌嘴，這款嘴唇好看嗎？性感嗎？男人最喜歡吻的嗎？我真不曉，只知道這種filler嘴可會後患無窮，曾為不少人帶來了痛苦呢。

女人要展現性感，一雙豐滿胸脯若隱若現當然是殺手鐧，就讓男人看到噴血吧。可是，那雙龐然巨物看上去跟兩個大籃球無異，又硬又實的，男人當真會愛死嗎？

除了隆嘴、隆胸，近年歐美更掀起隆屁股，這熱潮多少都要拜真人騷大紅人Kim Kardashian所賜，不少女性都以為，若能擁有像她的誇張身材，說不定就會像她名成利就，有空時可以炫富了。事實上，有一比一大細的成人性公仔，都是以類似Kim的身材相貌來製造的，每個可以售七、八萬港元，有人當真是撞樣撞到發達了。

倫敦 市中心有條Harley Street，被人稱為整容街，這裡著名整容醫生的診所林立，聽說歐洲人士都會遠道而來求個靚樣呢。即使疫情 如何影響經濟，整容生意依舊是屹立不倒，病毒不怕，就是怕不夠美麗出眾，撞樣也無妨啊。