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運動員遭截肢5年後變國家教練

〈每日驚艷〉張宏

上回提及英國的Steve Murray Smith教授奮鬥史，另一位獲頒授榮譽博士學位的沈金康博士，從單車運動員變身教練的經歷，同樣有如過山車般高低起伏。

他本來是頂級運動員，20歲出頭已入選國家隊，贏盡國內中長距離公路賽冠軍。1980年，他27歲，一個清晨與隊友訓練時，迎面駛來一輛大卡車，電光火石之間，他沒有躲開而是急煞車，讓隊友從旁邊通過，自己卻被撞倒，左腿遭輾斷，膝頭以下截肢，運動員生涯戛然而止。

他鬥志頑強，認為「腿沒了，就要用腦」。留醫第三天開始讀書準備高考，出院後成功考進大學，再修讀碩士，同時執教上海隊，引入科學方法訓練，贏得大量金牌。5年後的1985年，他已經躍升為國家男子自行車隊的主教練，其後帶領國家隊成為「亞洲霸主」。

他與香港結緣，則是1994年擔任香港隊客席教練，遇上當時唯一一個香港全職單車運動員──黃金寶。在艱辛的條件下，半年內把黃金寶訓練成才，於廣島亞運會獲得第四名，其後變身「亞洲車神」。其他知名門生，還包括陳振興、郭灝霆、黃蘊瑤、李慧詩等，為香港創造奇蹟。

最佳運動員沒有腿，怎麼辦？他選擇放下痛苦，尋找新方向，不但幫自己站起來，還幫助其他運動員揚名海外。

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