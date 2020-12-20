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Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

緣分這回事很玄妙。

早一步、遲半秒，兩個人便緣慳一面，惟有慨歎一句，沒緣分啊！但倘若是有緣分的，電光火石之間總會碰上，這是上天的恩賜。身邊的摯友當中，不乏玄妙的結交經歷。

長子唸小學三年級那年，是我人生的低谷。即使我是如何使勁鞭策兒子，他依然是長期處於洩氣皮球的狀態。

我急，他不急。天天扯高嗓門罵到失聲嘛，他依舊懶散愛理不理，按捺不住出手打了，成績仍沒有絲毫起色，母子的關係卻差透了。

他睥著我的眼神滿是忿懣，我深愛的兒子不再愛我了，心痛如絞。

那個中午，我和丈夫坐於當時的畔溪酒樓午膳，牛衣對泣。兒子還適合讀名校嗎？熬下去我會失去兒子嗎？目前苦況是唯一的出路嗎？內心的疑惑，禁不住動搖之際，我的椅子向後移，不小心碰到跟我背對背的茶客，我立即轉身向人家道歉，對方也轉過來友善地說不打緊。

我和她四目交投，像撞個滿懷，噢！原來是姬詩汀，兒子唸幼稚園時的同學家長，我們曾有多面之緣，但從未有交談。

我立即問及她兒子的近況：「佢讀書辛苦嗎？」

「唔辛苦呀，佢好開心，好鍾意上學啊！」姬詩汀的笑容很溫暖。我滿腹疑團，世上真的有讓孩子快樂的學校嗎？

翌日，我作了人生最關鍵的抉擇，我帶着兒子，隨著姬詩汀走到她兒子就讀的國際學校去叩門。時光飛逝，我們的兒子都已大學畢業了。我時常跟摯友姬詩汀說，她是我的守護天使呢！

天使

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